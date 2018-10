Strasbourg-Monaco: «Ce n'était pas le scénario rêvé» pour Thierry Henry, malchanceux contre le Racing (2-1)

Le premier match de Thierry Henry en tant que coach de l'AS Monaco a eu lieu au stade de la Meinau contre Strasbourg. — F. Florin / AFP.

La première de l'ancien champion du monde en tant que coach numéro 1 a eu lieu au stade de la Meinau contre le Racing club de Strasbourg.

En Alsace, l'AS Monaco version Titi a pourtant disposé du ballon et d'occasions mais elle n'a pas eu de chance face à un Racing bien inspiré (2-1).

A l'issue de sa première du banc, l'ancien champion du monde 98 tient néanmoins à retenir du «positif», dans la volonté de jouer, notamment.

Sous les applaudissements. C’est ainsi que Thierry Henry a pénétré sur la pelouse de la Meinau au moment de l’échauffement des Monégasques. Mais après le coup de sifflet final, ce sont les Strasbourgeois qui sont rentrés aux vestiaires félicités par le public. Pour la première de l'ancien attaquant en tant que coach numéro 1, Monaco a finalement cédé en Alsace (2-1).

Si les dirigeants du club de la Principauté comptaient sur un choc psychologique, cet AS Monaco là était néanmoins trop diminué pour créer l’exploit contre un Racing bien inspiré. Du banc, Thierry Henry a surtout vu ses joueurs bien malchanceux, avec un but gag, un but refusé, un carton rouge, plusieurs énormes arrêts ou encore une sortie de Falcao sur blessure.

En survêtement de l’AS Monaco et en baskets, l’ancien champion du monde 98 a analysé sa première d’une voix discrète, en remerciant brièvement le public alsacien en réponse à une question sur son sentiment : « Le match aurait pu basculer de notre côté. […] Ce n’est pas le scénario rêvé. Mais on s’est créé des occasions. Et on a toujours continué à jouer, même à dix. Je suis obligé d’être positif dans le négatif. »

Une blessure qui coûte et une expulsion record

Du premier coup franc de Stevan Jovetic détourné par Matz Sels (15e) au deuxième but alsacien signé Lebo Mothiba (84e), les joueurs du Rocher ont pourtant eu le ballon. Pour se créer de belles occasions. Mais le portier strasbourgeois et son latéral Kenny Lala ont été cinq fois décisifs sur leur ligne, ou presque. Puis les Monégasques se sont semés la route d’embûches.

"Tu peux me prêter ta chatte pendant quelque temps Didier ?"

"Dans tes rêves Thierry."#RCSAASM pic.twitter.com/iSq5i6zjT3 — Scap' en l'air (@scapenlair) October 20, 2018

Après l’ouverture du score d’Adrien Thomasson sur un ballon relâché par le jeune gardien Seydou Sy qui a pris tout seul la direction du but azuréen (17e), Radamel Falcao s’est notamment mis hors jeu avant de se blesser quelques minutes après (35e). Encore plus tard, l’attaquant Samuel Grandsir a été expulsé après 1 minute et 51 secondes après son entrée.

2015 - Samuel Grandsir est le joueur entré en cours de jeu à se faire expulser le plus rapidement en Ligue 1 (1 minute & 51 secondes) depuis Benjamin Mendy le 23 septembre 2015 avec Marseille face à Toulouse (47 secondes). Guigne. #RCSAASM @benmendy23 pic.twitter.com/XnuDRiM3v0 — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) October 20, 2018

En détail, Titi reprend : « On a essayé de mettre en place quelque chose qui a fonctionné dès le début. Et puis on prend ce but. Un but comme ça, dans la situation où on est, ce n’est pas évident. Mais je n’accable pas mon gardien. […] Ensuite, on a réagi mais les Strasbourgeois se sauvent sur leur ligne. […] On a toujours essayé de jouer pour revenir. Même à dix. »

La ''chatte'' à Didier Deschamps, la guigne à Thierry Henry ?

S’ils ont réduit le score sur penalty dans les dernières minutes du match, les joueurs monégasques n’auront donc pas réussi à l’emporter pour la première de Thierry Henry sur un banc en tant que coach numéro 1. Face aux événements malchanceux, les premières vannes n’ont pas tardé. Didier Deschamps a sa fameuse ''chatte'', Thierry Henry aura-t-il sa guigne ?

j'ai rarement vu un coach commencer avec une guigne comme Henry — Philou (@philousports) October 20, 2018

L’intéressé est déjà focalisé sur le prochain match des siens, contre Bruges, et les détails à gommer : « A l’image du premier but, il faut éviter l’erreur. » Et sa première, au fait, comment Titi l’a-t-il vécu ? « J’étais dans le match, je n’ai même pas fait attention à ce que j’allais faire ou ne pas faire, répond-il. Il faut essayer de rester concentré par rapport à ce qu’il se passe sur le terrain. »