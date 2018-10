On le sait, vous attendez tous le Cavanico entre Paris et Naples, ce soir à 21h. Mais pour l’apéro, un petit Bruges-Monaco, ça met en appétit. Ouais, bon, d’accord, ça ne sent pas le match de folie, mais les deux clubs qui ont un magnifique zéro pointé après deux matchs de C1 sont dans l’obligation de gagner pour toujours espérer se qualifier en huitième de finale de Ligue des champions. Ça sera aussi l’occasion pour Thierry Henry d’étrenner ses galons d’entraîneur au niveau européen. Et l’ancien Gunner devra faire sans Falcao, Subasic, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Samuel Grandsir, le prince Rénier et David Trezeguet. Ouais, ça va être chaud.

>> On se retrouve à 18h40 pour le début du live