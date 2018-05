Ajaccio-Le Havre reporté: Pourquoi le match de barrage de Ligue 2 aura-t-il finalement lieu dimanche soir?

Le bus des joueurs du Havre a été caillassé à Ajaccio vendredi soir par une centaine de supporters corses. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Match « annulé et reporté à une date ultérieure » sur ordre du préfet. Mais que s’est-il passé vendredi soir à Ajaccio, où les hôtes corses devaient recevoir leurs homologues du Havre pour connaître le candidat à l’affrontement avec le 18e de Ligue 1, synonyme de montée potentielle ? Le bus des joueurs normands a été bloqué et caillassé par des supporteurs ajacciens, une attitude vivement condamnée par le club corse.

Ce samedi matin, la LFP a annoncé que la rencontre se déroulerait finalement dimanche à 19 heures, au stade François Coty d’Ajaccio, la LFP ayant « reçu les engagements écrits de la part de la préfecture pour garantir la sécurité de la rencontre ainsi que l’accessibilité au stade des joueurs du Havre AC ».

Alain Orsoni, vice-président de l’AC Ajaccio, a déploré le comportement de quelques « abrutis » qui « pénalisent le club ». « On n’est pas du tout d’accord avec ces pratiques qui malheureusement se renouvellent souvent, sur tous les stades de France », a-t-il dit, soulignant que les événements s’étaient déroulés « sur la voie publique ». « Les joueurs sont un peu choqués. (…) Cette décision (de reporter le match) est logique, au niveau du timing, de la préparation, les conditions psychologiques ne sont pas réunies pour qu’on puisse se préparer. C’est valable pour nous, mais pour les joueurs d’Ajaccio aussi », a déclaré vendredi soir sur BeIN Sport, Oswald Tanchot l’entraîneur du Havre. « C’est une situation inédite », a-t-il poursuivi, regrettant que des supporteurs adverses aient voulu « mettre la pression ».

« Ce n’est pas agréable de se faire caillasser »

Vers 19 heures, le bus qui transportait l’équipe du Havre de son hôtel au stade François-Coty d’Ajaccio a été bloqué par quelque « 150 supporters qui ont notamment lancé des fumigènes et des bombes agricoles qui ont endommagé le véhicule », a indiqué le sous-préfet chargé de la sécurité Xavier Delarue. « Un policier a été très légèrement blessé par un éclat de fumigène », a-t-il précisé.

Le pare-brise du car a été fendu alors qu’un fumigène ou gros pétard a explosé sous le bus, endommageant la direction et a priori la climatisation du véhicule.

Après les incidents, les joueurs d’Ajaccio sont venus à pied à la rencontre des joueurs du Havre, mais ces derniers ont refusé de leur parler. « C’est difficile à vivre pour nous, ce n’est jamais simple de voir des images comme ça. On est allé chercher les Havrais, leur dire que nous aussi on voulait jouer ce match. C’est dommage, une belle fête s’annonçait ce soir. J’espère qu’on pourra reporter le match. On peut comprendre qu’ils ont eu peur, ce n’est pas agréable de se faire caillasser », a réagi de son côté le milieu d’Ajaccio, Mathieu Coutadeur.

