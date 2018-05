VIDEO. Ligue 2: «Il y a trois ans, le club était mort, et on est ressuscités», la folie à Nîmes pour la montée

FOOTBALL Cela faisait 25 ans que les Nîmois n'avaient plus joué en Ligue 1...

Nîmes a décroché la montée en Ligue 1 après une victoire contre Ajaccio (4-0), le 4 mai 2018. — PASCAL GUYOT / AFP

Après Reims, Nîmes. Les Gardois ont validé leur accession en Ligue 1, vendredi soir, grâce à une victoire 4-0 face au Gazélec Ajaccio lors de la 37e journée de Ligue 2. « C’est du grand bonheur, une grande fierté, tout ce travail accompli depuis trois saisons, a réagi le coordinateur sportif Laurent Boissier On a été réguliers dans la performance, on est seconds au classement depuis le mois d’octobre, cette accession n’est pas un hasard. Maintenant on va savourer. »

Les Nîmois, qui ont fait la fête toute la nuit, peuvent se le permettre. Cela fait 25 ans qu’ils n’ont plus joué en Ligue 1 (saison 1992-1993), naviguant depuis entre Ligue 2 (16 saisons) et National (9 saisons). Surtout, c’est un sacré exploit, deux ans seulement après avoir réussi à se maintenir en L2 malgré huit points de pénalité après des soupçons de matches arrangés, à la fin de saison 2013-14.

« Je n’y crois pas encore. C’est un truc de fou, cette accession, c’est le summum. Il y a trois ans, le club était mort, ce soir on est ressuscités », jubile l’attaquant Renaud Ripart. « Je suis un président comblé », Rani Assaf.

On laissera le mot de la fin à Umut Bozok, qui a porté son équipe toute la saison et marché sur la concurrence avec ses 24 buts inscrits. A priori, il compte essayer une nouvelle paire de chaussures lors de la dernière journée de championnat.