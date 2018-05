VIDEO. NBA: Le monstre LeBron James met (encore) à terre Toronto avec un «buzzer beater» de l'espace

Le moment décisif by LeBron James — Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Il s’est envolé dans le ciel de Cleveland avec grâce et légèreté. Et, dans les airs, LeBron James a envoyé le ballon qui a crucifié les Raptors de Toronto en toute fin de match. « A l’entraînement, il tente tout le temps ce genre de shoots, on ne devrait plus être étonné, mais il nous a encore laissés sans voix. C’est peut-être l’un des plus beaux paniers que j’ai vus », a admis son coéquipier Kevin Love, auteur de 21 points.

A 33 ans, après quinze saisons en NBA, LeBron James continue de surprendre ses adversaires et d’émerveiller ses supporters : il a offert samedi à Cleveland une troisième victoire en autant de matches face à Toronto (105-103), en demi-finale de conférence, grâce à une improbable et superbe panier à la dernière seconde. Les Cavaliers ne sont plus qu’à une victoire de la finale de conférence, où ils affronteront Boston ou Philadelphie.

« C’était un shoot très difficile, n’essayez pas de le reproduire à la maison, a plaisanté James. C’est mon boulot de marquer ce genre de panier, je suis content, car on a gagné et on produit du bon basket. » Auteur de 38 points, 7 passes décisives et 6 rebonds, le King a plané sur la rencontre. Il n’y a qu’à voir la réaction du banc de Toronto sur le shoot au buzzer de James pour comprendre comment le numéro 23 a réussi à dégoûter toute une équipe. Toute une ville.