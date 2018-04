VIDEO. NBA: Lebron James au bord de sa première élimination avant la finale depuis 2010?

Lebron James va-t-il disputer son dernier match avec Cleveland? — ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Alors qu'il a disputé les sept dernières finales NBA, LeBron James est au bord de l'élimination dès le 1er tour des play-offs 2018 après la déroute (121-87) de Cleveland, vendredi sur le parquet d'Indiana, qui permet aux Pacers d'égaliser à 3-3 dans la série. Du sang mais pas encore des larmes: King James, coupé au-dessus de l'oeil gauche juste avant la pause par un coup de coude involontaire de Thaddeus Young qui lui a valu un imposant pansement, a passé une bien mauvaise soirée à Indianapolis, mais la superstar de Cleveland garde le moral en vue du match décisif dimanche à domicile.

«Ce n'est qu'un match, on a encore 48 minutes, qui plus est devant notre public, pour remporter cette série», a-t-il rappelé. Malgré son optimisme de façade, la prestation de ses Cavaliers a de quoi inquiéter le triple champion NBA. Ils n'ont jamais été dans le coup face aux Pacers, portés par Victor Oladipo (28 points). Pris de vitesse et dominés dans la raquette, ils ont enregistré, avec un déficit de 34 points, la deuxième plus lourde défaite de leur histoire en play-offs. «On doit mieux défendre, on ne peut pas battre une équipe qui shoote aussi bien en défendant aussi mal», a-t-il constaté.

Dernier match avec Cleveland ?

Et il n'y a pas que la défense de Cleveland qui pèche: alors que sept joueurs d'Indiana ont dépassé le seuil des dix points marqués, seuls trois Cavaliers y sont parvenus, dont James, meilleur marqueur de son équipe avec 22 points en 31 minutes de jeu. Symbole de ce malaise, Kevin Love est encore passé à côté de son match avec sept points (3 sur 10 au tir) et sept rebonds.

[📺 RESUME VIDEO] 🏀 #NBA

💥 Les Pacers démolissent les Cavs !

📊 Victor Oladipo signe un triple-double !

👊 Il y aura donc un match 7 !https://t.co/7rqSZBxJNu — NBAextra (@nbaextra) April 28, 2018

Cleveland joue gros dimanche: en cas de défaite et donc d'élimination --ce qui serait une première dès le 1er tour pour sa superstar--, il lui sera difficile de retenir King James qui pourrait résilier son contrat en juillet et répondre aux avances de Houston, des Lakers ou de Philadelphie. En conférence de presse, un journaliste lui a demandé s'il avait conscience que le match de dimanche pourrait être son dernier sous le maillot de Cleveland.

«Je ne pense pas une seul seconde que cela pourrait être mon dernier match de la saison», l'a-t-il repris, avant d'asséner, le visage fermé: «Je ne vais certainement pas écouter et lire tout ce qui va être dit et écrit sur moi d'ici dimanche».