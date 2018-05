Bastia: Quelque 400 personnes ont rendu hommage aux victimes de Furiani, 26 ans après le drame

Un hommage a été rendu aux victimes du drame de Furiani près du stade où 18 personnes étaient décédées et plus de 2.300 blessées le 5 mai 1992 lors de l'effondrement d'une tribune, tandis qu'aucun club de foot français ne devait jouer de match ce samedi.

Quelque 400 personnes ont assisté à la commémoration qui s'est déroulée en présence notamment de la ministre des Sports Laura Flessel, du président de l'exécutif de la collectivité territoriale Gilles Simeoni et du président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni, a constaté un photographe de l'AFP.

5 di maghju 1992 : "Ici le soleil décline et l'ambiance monte...". Derniers mots prononcés par Michel Vivarelli avant que la tribune ne s'effondre.

26 anni dopu, eramu numerosi oghje in #Furiani per dì chì a mimoria hè sempre viva. pic.twitter.com/IlNECaaRJu