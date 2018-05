Guéguerre OM-OL: Avec la vidéo, «il serait quatrième décroché», Garcia se paie Genesio

Rudi Garcia, le coach de l'OM, lors de Marseille-Strasbourg le 16 janvier 2018. — Claude Paris/AP/SIPA

« Quand on attaque l'OM, quand on attaque mes joueurs, mes dirigeants ou moi, je me défends. Donc on répond, on est présent. Je suis combatif ». Rudi Garcia n’a pas laissé passer les déclarations de Bruno Genesio, qui avait dit vendredi que les Marseillais « n’auront pas trop à se plaindre de l’arbitrage » lors des demi-finales de Ligue Europa, ce qui « changera un peu de leurs habitudes ».

Lancé sur le sujet ce samedi en conférence de presse, le coach de l’OM a été cinglant. « C’est sûr que lui, il ne peut pas s’en plaindre de l’arbitrage. Et puis, quand il regarde les matchs, qu’il les regarde entièrement. Le deuxième but de Salzbourg est entaché d’un hors-jeu et il y a un penalty flagrant à la fin du temps réglementaire et donc ce corner n’existerait pas. Il devrait bénir le fait qu’il n’y ait toujours pas l’assistance vidéo, sinon il serait quatrième, décroché. »

Voilà voilà… Entre la course au podium en Ligue 1​ et la finale européenne de l’OM à Lyon, les trois prochaines semaines s’annoncent vraiment sympas. Ou très longues, c'est selon.