L'OL dépose une plainte au tribunal et cible Benjamin Mendy pour provocation au délit de destruction

No Aulas no cry. — Lionel Urman/SIPA

Aux larmes ! Aux laaarmes ! Nous sommes les Lyonnais ! La guerre des sanglots entre l'OM et l'OL continue de plus belle. Et après les pleurs de Rudi Garcia à l'AFLD pour un contrôle antidopage, l’empire lyonnais contre-attaque : l’OL a déposé plainte au Tribunal de grande instance pour « provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes. ». En cause, les multiples chants marseillais incitant à « aller tout casser chez Aulas », la finale d’Europa League se jouant au stade de Lyon.

Communiqué de l’OL qui explique avoir porté plainte devant le Tribunal de Grande Instance pour provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes. @benmendy23 notamment dans le viseur de l’OL. @lequipe pic.twitter.com/iddFsQn4aT — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) May 4, 2018

Benjamin Mendy est notamment subtilement cité comme « joueur international français évoluant en Angleterre ». Dans une vidéo largement diffusée, le latéral gauche reprend la célèbre chanson marseillaise « Aulas, on va tout casser chez toi ».

En tout cas, il serait vraiment temps que la guéguerre s’arrête et que tout le monde se concentre sur la fin de saison, capitale pour les deux clubs. En tout cas, Benjamin, lui, ne semble pas s’en émouvoir :