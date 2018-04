Ligue Europa: Pour les supporters de l’OL, la présence de l’OM en finale dans leur stade serait «une vision d’horreur»

En septembre 2015, le stade Vélodrome accueillait chaudement l'OL. Trois ans plus tard, la relation est encore plus orageuse entre les supporters des deux Olympiques. — FRANCK PENNANT / AFP

Après avoir vu leur équipe sortie par la petite porte en Ligue Europa, les supporters lyonnais craignent un scénario cauchemar dans cette épreuve.

Opposé en demi-finale ce jeudi (21h05) au Red Bull Salzbourg, l’OM peut enfin rêver de remporter cette Coupe d’Europe dans le stade de son ennemi olympique.

Evoquer cette perspective est plus que douloureux pour les habitués du Parc OL.

« Une vision d’horreur », « un cauchemar inimaginable »… Evoquer auprès des supporters lyonnais la perspective d’une finale de Ligue Europa pour l’OM dans « leur » Parc OL est aussi risqué que de passer l’intégrale de Noir Desir dans les locaux d’une association féministe. « L’OM fait vraiment partie des clubs que je déteste le plus donc je n’ai aucune envie de voir ses supporters dans mon stade et encore moins dans ma ville », lâche spontanément « Puch’», membre du Kop virage nord.

« On prie pour que Salzbourg fasse le boulot dès la demi-finale aller [ce jeudi à 21h05], annonce Jean-Pierre, lui aussi abonné au virage nord. C’est impensable de songer à plus de 20.000 sardines faisant les malins à Lyon. Il y aurait à coup sûr de sacrées échauffourées en ville. Et si en plus l’OM lève la coupe le 16 mai… »

C'est l'humiliation suprême si l'OM atteint, à Lyon, ce que l'OL rêve depuis 1950. Ils souilleraient notre ville, notre stade, notre club ... un cauchemar. — Tanguy (@Tang__S) April 13, 2018

« Ça me gonfle de voir Aulas soutenir l’OM en Ligue Europa »

Pour certains fans de l’OL, cette ultime perspective est bien au-delà de leurs forces. D’autant plus que la piteuse élimination de leur équipe contre le CSKA Moscou (1-0, 2-3), dès les 8es de finale de l’épreuve, n’est pas encore digérée un mois après. « Si l’OM en vient à se qualifier pour cette finale, c’est qu’on aurait aussi pu le faire, peste David, abonné au Parc OL. Les Marseillais ont réussi à mettre ce qu’il faut pour transformer une saison correcte en une potentielle fin de saison exceptionnelle. Et ça, ça me rend dingue ! »

C’est peu dire qu’il n’est pas le seul. « Déjà que notre élimination européenne a été pitoyable, ça gâcherait encore davantage notre saison de voir les Marseillais parader dans la ville, confie un supporter du virage sud. D’ailleurs, ça me gonfle vraiment de voir Jean-Michel Aulas répéter son soutien à l’OM à chaque tour de Ligue Europa. »

🏆 Ligue Europa

🎙 Aulas souhaite le meilleur à l'OM https://t.co/yYCPgmaqRQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 13, 2018

« Aucun doute sur le fait qu’ils casseraient bien tout chez nous »

En cas de qualification de la bande à Dimitri Payet aux dépens du Redbull Salzbourg, les Lyonnais craignent, de plus, de voir les ultras marseillais « tout casser » chez eux, « dans le stade comme dans la ville ». Dans ce sens, le chant dédié à Jean-Michel Aulas, hurlé à tue-tête en marge d’OM-Losc samedi, a ajouté une dimension supplémentaire à la rivalité de plus en plus folle entre les deux Olympiques de Ligue 1.

"Jean-Michel Aulas on va tout casser chez toi !"

Y a intérêt qu'on le fasse. À jeudi #OMLOSC #OMRBS pic.twitter.com/Hiz0x28M9k — Omar 🇰🇲 (@BlackOMAR13) April 21, 2018

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils casseraient bien tout chez nous, indique Sébastien, un habitué du virage nord. Ça sera 1.000 fois pire qu’avec la venue du PSG l’an dernier pour la finale de Coupe de la Ligue. L’antagonisme entre nos clubs et les supporters est d’un tout autre niveau. »

Avengers au cinéma plutôt qu’OM-Salzbourg à la télévision

Tandis que le stade Vélodrome se prépare à une fiévreuse soirée européenne, les supporters lyonnais seront donc crispés comme jamais ce jeudi pour une rencontre ne concernant pas directement leur équipe de cœur.

N’allez tout de même pas imaginer qu’ils bloquent leur soirée pour ce Marseille-Salzbourg, ni qu’ils perdent totalement leur sens du chambrage. « Je ne regarderai pas ce match, assure Sébastien. J’irai au cinéma voir Avengers, qui me semble plus réaliste que l’OM remportant une Coupe d’Europe à Lyon. »