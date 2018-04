OM: Garcia se méfie de Salzbourg et espère jouer «à domicile» à Lyon... Ce qu'il faut retenir de la conf de presse

Florian Thauvin, Rudi Garcia, et la belle barbe de l'attaché de presse de l'OM. — B. Horvat / AFP

Rudi Garcia et Florian Thauvin n'ont que très peu parlé des sanctions prises contre l'OM par la LFP, après la bagarre à l'issue d'OM-OL.

Les Marseillais se méfient de Salzbourg, adversaire en demi-finale de Ligue Europa, ce jeudi.

L’affluence en salle de presse symbolise bien l’effervescence autour du demi-finale de Ligue Europa de l’OM, ce jeudi, face à Salzbourg. Dix chaînes de télévision filmeront le match, plus de 250 journalistes se sont accrédités. Pour entendre surtout de la langue de bois d’avant-match, ce mercredi. On fait le tri.

>> Lyon ? Une finale « à domicile. »

S’il y avait une mini-punchline à garder de cette conférence de presse, ce serait celle-là. « On espère avoir encore trois matchs à jouer dans cette Ligue Europa. Si c’est le cas, il y en aura deux à domicile, donc oui, c’est motivant », a glissé Rudi Garcia.

>> Florian Thauvin ne veut pas « trop parler »

Echaudé par la petite polémique suscitée par les propos de Zambo Anguissa avant le match à Lyon (« on va les exploser »), Florian Thauvin, sur le même thème, nous a servi une bonne ration de langue de bois : « Si on arrive en finale, ce sera une motivation supplémentaire. Mais on ne parlera pas trop avant, parce qu’il y a encore des matchs à gagner. »

>> Pas le match le plus important de la carrière de Florian Thauvin ?

Il a hésité, « c’est un match très important », mais Florian Thauvin « a aussi joué une finale de Coupe du monde en moins de 20 ans. » Et puis finalement, la conclusion : cette demi-finale de Ligue Europa face à Salzbourg « est peut-être le match le plus important de [sa] carrière. »

>> Salzbourg, c’est pas rien.

Le très classique déminage avant un gros match. « Nous sommes l’outsider, Salzbourg est favori, lâche Rudi Garcia. C’est une équipe qui nous a battus, on ne leur a pas mis un seul but en poules. Ils n’ont perdu que trois matchs cette saison. » L’OM avait perdu 1-0 à Salzbourg et fait match nul 0-0 à domicile. « A nous de prouver que l’OM d’avril n’est pas le même OM que celui de l’automne. »

>> Le petit point Ligue des champions de Rudi Garcia, pour faire plaisir aux supporters

« Nous, on a une histoire d’amour avec la Coupe d’Europe, on est le seul club français à avoir gagné la Ligue des champions. On sait où on est ! »

>> Les blessés ? Ça va mieux, mais c’est pas gagné.

Kamara et Rolando sont en reprise, mais ils ne pourront être alignés ce jeudi que s’ils « font un entraînement complet aujourd’hui », assure Rudi Garcia.

>> L’équipe affectée par les sanctions après OM-Lyon ?

La question taboue. « Je préfère me concentrer sur le sportif, mais nos dirigeants communiqueront la vision du club », promet Rudi Garcia. Quant à Adil Rami, suspendu pour trois matchs en Ligue 1, « c’est un grand professionnel, à lui d’être performant comme d’habitude ».

