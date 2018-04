VIDEO. Incidents OM-OL: Complot, Tapie, de Gaulle... Comment interpréter le mystérieux tweet de Jacques-Henri Eyraud?

Où est l'intrus ? — SIPA et AFP / Montage 20 Minutes

Le Marseillais Adil Rami et le Lyonnais Anthony Lopes ont écopé de trois matchs de suspension. Marcelo est seulement condamné avec sursis. Et l'OM jouera un match à huis-clos partiel.

Mécontent de cette décision de la commission de discipline de la LFP, le président olympien a twitté «J'ai compris»... Sans doute une référence à Bernard Tapie.

Jean-Michel Aulas​ en a recraché son café. « Jacques-Henry (sic), est-ce en ta qualité de nouveau membre du conseil d’administration de la LFP ou de président de l' OM que tu fais cette déclaration ? (…) Et pour être complètement transparent, tu as compris quoi ? » On va essayer d'aider le président lyonnais. De vous aider, aussi, à piger la référence de ce tweet, posté ce mardi soir par le président marseillais Jacques-Henri (!) Eyraud : « J’ai compris »…

@ol @LFPfr @FFF Jacques Henry est ce en ta qualité de nouveau Membre du conseil d'administration de la LFP ou de President de l'OM que tu fais cette déclaration après la Commission de discipline ? Au fait et pour être complètement transparent tu as compris quoi ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 25, 2018

Le contexte, pour rappel : l’OM joue ce jeudi soir une demi-finale de Ligue Europa. Et Marseille et Lyon (avec Monaco) sont lancés dans un sprint final très tendu pour le podium. Les sanctions, après une bagarre lors du match Marseille-Lyon, sont tombées ce mardi soir. Trois matchs de suspension pour Adil Rami, pour avoir bousculé un Lyonnais. La même sanction pour Lopes, qui a giflé un membre du staff marseillais.

>> La fameuse théorie du complot

On doit vraiment vous refaire tous le couplet ? Il est entonné non-stop par Rudi Garcia, les supporters marseillais et parfois même le président marseillais, depuis le début de la saison. Que Lyon bénéficie plus souvent de penaltys, que les Lyonnais sont moins souvent sanctionnés, ou plus légèrement, et que non, « ça ne s’équilibre pas à la fin. »

Si le sujet vous passionne, deux papiers à vous recommander :

Dans celui-là, on vous explique que Rudi Garcia a TOUJOURS utilisé l’argument de l’arbitrage, depuis qu’il entraîne au plus haut niveau.

OM: Aux racines du mal... Depuis quand Rudi Garcia est-il obsédé par l'arbitrage? https://t.co/1XApD3lwPk pic.twitter.com/4s7ksyajyZ — 20 Minutes (@20Minutes) March 31, 2018

Dans celui-ci, on se demandait si cela pouvait «payer», et permettre à l'OM, à terme, d’être arbitré différemment :

OM: Juste avant le match à Lyon, ce coup de pression sur l'arbitrage de Marseille peut-il être «efficace»? https://t.co/MhHkOL88L8 pic.twitter.com/EZD8Z3gYpj — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) December 15, 2017

>> La référence à Bernard Tapie

La main de Vata, AKA la main du diable, AKA le sujet de conversation qui donne instantanément un ulcère à un supporter marseillais. Nous sommes en avril 1990, l’OM tente de se qualifier pour la première finale de Coupe d’Europe des clubs champions de son histoire. Victoire 2-1 au match aller, frustrante vu la domination. Un nul au Portugal qualifierait les Marseillais. A la 89e, le Portugais Vata marque, sur corner, de la main.

Psychodrame, élimination, et Bernard Tapie qui s’enflamme, devant les micros : « Maintenant, je sais comment on gagne une Coupe d’Europe. » Maintenant, je sais, maintenant, j’ai compris, le parallèle est évident. Pour mémoire, l’OM avait ensuite lancé une intense campagne médiatique contre l’arbitrage… Jusqu’à l’affaire VA-OM, match pour lequel Bernard Tapie a été condamné, pour corruption.

>> La référence à De Gaulle

« Je vous ai compris. » Quand Charles de Gaulle a prononcé cette phrase ambiguë, en pleine guerre d’Algérie, elle a rassuré les militants de l’Algérie française comme ceux de l’indépendance. Tous avaient "compris" ce qui les arrangeait. Jacques-Henri Eyraud, prof à Sciences Po, a fait ses lettres. Il connaît peut-être aussi l’analyse de Pierre Desproges, pour qui De Gaulle voulait en fait dire : « Je vous hais, compris ? » Compris, Jean-Michel Aulas ?