OM-OL: Le taquet de Rami, la provoc de Marcelo... C'était quoi, ce début de baston entre Marseille et Lyon?

Grâce à un but en toute fin de match de Memphis Depay, Lyon a battu Marseille au Vélodrome, ce dimanche (3-2), et s'est relancé dans la course à la troisième place.

La fin de match a été très houleuse, avec un début de bagarre générale sur le chemin des vestiaires.

Au stade Vélodrome,

Appelez-le comme vous voulez : Olympico, Valbuenico, Grandsudestico. Peu importe. En tout cas, ce Marseille-Lyon est un vrai choc de Ligue 1. Et pas seulement pour les supporters. Le Vélodrome était bouillant, plein à craquer, ce dimanche soir. En bleu et blanc au début du match, vert de rage au coup de sifflet final.

Sur le terrain, la fin du match était dingue : un hors-jeu (longuement discuté) de Mitroglou à la 79e, un but opportuniste du Grec à la 84e (2-2), et Depay qui redonne l’avantage à Lyon à la 90e (2-3). Le scénario a mis tout le monde sur les nerfs, avec une fin de match très houleuse. On vous la raconte par le menu.

>> Acte 1 : Le taquet de Rami à Marcelo

Le match était rugueux, les duels musclés, mais, selon les images​ que nous avons pu revoir, c’est bien Adil Rami qui a dégoupillé en premier. Au coup de sifflet final, on voit Marcelo s’approcher du défenseur marseillais, le mettre un (petit) coup d'épaule. Et c'est bien Rami qui dégaine un coup de poing (ou de biceps) en plein sternum.

L’arbitre n’a apparemment pas vu la scène, en tout cas, il n’a pas sifflé. Bruno Genesio non plus. On a dû lui gueuler notre question alors qu’il fuyait la salle de presse, après une conf' de presse lunaire où il a notamment déclaré que « la seule chose qui est inéluctable, c’est la mort. »

>> Acte 2 : la provoc' de Marcelo

Sans doute émoustillé par les anicroches avec Adil Rami, Marcelo a quitté la pelouse en tendant son drapeau aux supporters, référence évitente au geste de Fekir à Saint-Etienne (qui était lui-même une référence à celui de Messi à Bernabeu).

Vive le foot. Le vrai. Celui avec des rivalités et avec des matches chauds bouillants. Bien sûr que le geste de Marcelo n’aide pas à faire redescendre la tension, mais, encore une fois, le chambrage, c’est l’ADN du foot. https://t.co/GM4Gy3zqBK — Jonas Satin (@JonasSatin) March 18, 2018

« Retirer son maillot et le montrer à nos supporters, ce n’est pas très professionnel. Le joueur ne doit pas faire ça, les Lyonnais nous ont manqué de respect », a lâché Florian Thauvin, qui a apparemment oublié que le chambrage était la deuxième chose qu’on apprend quand les enfants découvrent le foot (après la règle selon laquelle celui qui marque va au goal).

>> Acte 3 : un début de bagarre sur la route du vestiaire.

En tout cas, ledit chambrage a mis le feu aux poudres et provoqué un début de baston générale. Le sanguin Anthony Lopes n’était pas loin, même s’il nous assure que c’était « pour calmer ses joueurs », parce que c’est « son rôle de capitaine. » Le plus chaud, c’était Adil Rami : il a fallu une bonne partie du staff marseillais, chargés de communication et journalistes d’OM TV compris, pour le ceinturer et le calmer.

« C’est sur le terrain qu’il fallait se battre, on s’est trompé de combat », a balancé Steve Mandanda devant les micros. Adil Rami, lui, n’est pas passé nous dire bonsoir, en zone mixte, contrairement à ses habitudes. Il n’avait sans doute pas l’esprit tranquille.

Rudi Garcia s'inquiète-t-il d'une sanction contre Adil Rami ? "Manquerait plus que ça... Qu'après s'être fait voler à la fin, qu'en plus on ait des problèmes ! Apparemment, il n'y a rien de préjudiciable, en tout cas pas de notre côté." #TeamOM #OMOL #OMLyon — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) March 18, 2018

« Il n’y a apparemment rien eu de préjudiciable, en tout cas pas de notre côté », martèle Rudi Garcia, qui estime qu’Adil Rami ne risque pas de suspension dans l’affaire. Nous, on contraire, on se dit que Pamela Anderson va pouvoir profiter de son boyfriend pendant quelques week-ends…