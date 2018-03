Cela aurait dû être le choc entre les deux derniers représentants français en Coupe d’Europe. Mais l’OL a réussi à se saborder face au CSKA Moscou à la maison dans la continuité d’une année 2018 catastrophique depuis le fameux mug de la victoire contre le PSG. Il reste encore aux hommes de Genesio une petite chance de rallier le podium, mais ça passe par une victoire ce dimanche au Vélodrome. Et vu les trajectoires des deux équipes ces derniers temps, on miserait plutôt sur un écart de 8 points qui serait un handicap définitif pour l’OL. On en reparle en fin de soirée.