VIDEO. Guéguerre contre Lyon: Boudjellal aussi veut «monter tout casser chez Jean-Michel Aulas»

Mourad Boudjellal — David Niviere/SIPA

Il ne manquait plus que lui. Euphorique après avoir vu Toulon exploser Castres dans un match décisif pour la qualification en phase finale (38-6), Mourad Boudjellal est monté indirectement au soutien de son voisin de palier​, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud.

Le président toulonnais, toujours partant pour un bon mot, a repris le chant le plus populaire du moment parmi les supporters marseillais, en référence aux demi-finales du top 14 qui auront lieu à Lyon le dernier week-end de mai.

« On est comme Marseille, on a envie d’aller chez Jean-Michel Aulas. On a envie d’aller tout casser chez Jean-Michel Aulas parce qu’il le mérite bien quand même ». Le tout balancé sans même un sourire. On espère que le Parc OL sera toujours debout début juin, parce que ce n’est pas gagné à cette date.