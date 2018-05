Ligue Europa: Visé par l'OL pour avoir repris l'appel à «tout casser chez Aulas», Mendy se défend

Benjamin Mendy, lors du stage d'été de Manchester City en Espagne, le 17 juillet 2017. — Bagu Blanco/Shutterstoc/SIPA

C’était de l’humour ! Visé par l’OL, qui a déposé plainte vendredi au Tribunal de grande instance pour « provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes » et ciblé un « joueur international français évoluant en Angleterre », Benjamin Mendy a répondu par une série de tweets.

D’abord chambreur, l’ancien défenseur de l'OM, qui évolue aujourd’hui à Manchester City, s’est voulu ensuite « plus sérieux ». « Ca fait des années qu’on se taquine et qu’on se challenge avec l’OL, il y a toujours eu des chants, des tifos, etc. pour ça et celui-là en est un aussi », a-t-il écrit.

Ah c pour ça qu’il m’a pas répondu pour mes 2 places Jean Michel ? https://t.co/ycUFV44dP0 — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 4, 2018

Plus serieusement: ca fait des annees quon se taquine et quon se challenge avec l’OL, ya toujours eu des chants, des tifos etc pour ca et celui la en est un aussi... y’a pas plus de rivalité que dhabitude — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 4, 2018

Mendy a ajouté que le fond de sa pensée se rapprochait de celui d’Adil Rami, qui a appelé « à tout casser… sportivement », le 16 mai, lors de la finale de la Ligue Europa. Convaincu, JMA ?