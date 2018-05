Coupe de France: ALLELUIA! Les Herbiers battent le PSG et remportent la Coupe de France

FOOTBALL FICTION Les Vendéens ont signé le plus grand exploit de l’histoire du foot français… Aux Herbiers, on veut immortaliser cette date du 8 mai…

Incroyable! Les Herbiers ont remporté la Coupe de France 2018 ! (pas mal le montage hein?) — LOIC VENANCE / AFP

Imaginez un peu… Les Herbiers réalisent l’impensable et battent le PSG en finale de la Coupe de France, le mardi 8 mai 2018.

Quelques acteurs de la vie de la ville vendéenne ont imaginé le futur après cet incroyable succès (qui est évidemment le fruit d’une construction imaginaire).

Non, vous ne rêvez pas (enfin si un peu) ! Ils ont réalisé l’impossible, l’impensable. Les Herbiers, équipe de National, ont vaincu en finale de la Coupe de France les millionnaires du PSG au Stade de France. Les caméras du monde entier sont tournées vers cette escouade de joueurs « amateurs », pour qui la vie a basculé ce mardi 8 mai. Dans la ville vendéenne de 16.500 habitants, rien ne sera plus jamais comme avant…

On revient deux secondes à la réalité (car vous avez compris qu’avant c’était de la fiction) : 20 Minutes a demandé à la véritable maire de la ville Véronique Besse, au vrai créateur du Puy du FouPhilippe de Villiers et à un vrai caviste herbretais (Fabrice Dion) d’imaginer le futur un peu fou avec une victoire des Herbiers. Récits délirants.

Véronique Besse, maire (MPF) des Herbiers

« Le 8 mai sera la journée nationale aux Herbiers dorénavant et la Coupe de France, l’emblème de la ville. Je déciderai de grands travaux avec notamment un nouveau stade. 16.500 places nominatives, 1 place pour chaque habitant. »

« Les écoles de la ville seront rebaptisées avec les noms des joueurs. L’école Prévert deviendra l’école Rocheteau. L’école Dolto, l’école Pichot. Celle de la Métairie, école Flochon. L’hymne des Herbiers (Tu es la fierté de la Vendée…) devra être connue par tous les habitants et sera appris dans les écoles. »

« Par ailleurs, comme il y a des Zénith en France, tous les grands stades français devront s’appeler “Massabielle”. Le Massabielle de Toulouse, de Paris, etc. Les jours de fête, la tenue obligatoire sera le rouge et le noir. »

« Stéphane Masala, le coach, aura [sur une place de la ville] une statue, qui sera inaugurée de son vivant. Je ferai tout pour que Michel Landreau, le président du VHF, devienne président de la FIFA. »

« Enfin, si on arrive à regrouper beaucoup de sponsors et si je suis suffisamment convaincante, on rachètera le PSG pour les “débarrasser” du Qatar. Le département de la Vendée nous aidera. »

Fabrice Dion, caviste aux Herbiers (Maison Dion)

« Je vais créer une cuvée spéciale en association avec un viticulteur de Mareuil [Mareuil-sur-Lay en Vendée]. L’étiquette sera rouge et noir avec la Coupe de France. Ça sera un assemblage de négrette, cépage originel du vin de Mareuil, et de Merlot. On fera 85.000 bouteilles, 85 comme le numéro de département. Les gens pourront collectionner les bouteilles car il y aura un joueur différent du VHF en photo sur chaque bouteille. L’objectif des acheteurs sera de réaliser l’équipe entière. Ça sera un vin de caractère comme le sont les Vendéens. Avec une certaine longueur en bouche et un bon fruit bien rouge. Je signerai la bouteille avec cette phrase : “Les Vendéens sont pas si fous…” »

Philippe de Villiers​, le créateur du Puy du Fou

« Après cette victoire face au PSG, j’ai écrit pour le Puy du Fou 2019 un nouveau spectacle qui prendra place parmi les animations du Grand Parc. Il s’intitulera : “Le trèfle à quatre feuilles”. Les quatre feuilles seront représentées par quatre tableaux. »

Premier tableau : le rêve. « Le jeune Stéphane Masala [coach du VHF], à l’âge de 6 ans, va voir son grand-père à Reims. Dans la salle de séjour, il est intrigué par une photo juste au-dessus de la cheminée. Il demande à son grand-père quelle est cette équipe sur le cliché. Son grand-père, qui est un ancien joueur du Stade de Reims ayant joué avec Batteux et Kopa, lui dit que la photo est celle du club d’El Biar. C’est la fameuse équipe d’Alger qui a battu le grand Stade de Reims en Coupe de France en 1957. C’était une équipe d’amateur… le Stade de Reims était à son apogée. Le grand-père dit à son petit-fils Stéphane : “Si tu veux que ta vie devienne un rêve, il faut rêver ta vie pour commencer !” Le jeune Stéphane soliloque sur ce rêve : “Un jour, je serai l’entraîneur d’El Biar et j’éliminerai le Stade de Reims !” On est en 1959. »

Le deuxième tableau : le style. « Stéphane Masala, qui vit aux Herbiers, va voir à Angers Raymond Kopa, humilié par le club d’El Biar. Kopa explique à Masala : “Tu sais une équipe ce ne sont pas des joueurs, des talents, de l’argent, une équipe c’est un style. Le style à la rémoise, à la nantaise ou à la barcelonaise. Si tu arrives à créer un style, même avec des joueurs moyens, tu peux faire une grande équipe”. Le petit Stéphane repart de la maison de Kopa et se dit qu’il a un rêve : battre les plus grands et se forger un style. »

Philippe de Villiers au Puy du Fou en 2008. - FRANK PERRY / AFP

Le troisième tableau : la chance. « On enjambe les années. Masala, qui est entraîneur des Herbiers, rencontre Guy Roux à l’occasion du match de Coupe de France à Auxerre [en 8es de finale cette saison]. Il demande à Guy Roux quel est son secret. Ce dernier lui dit que c’est celui de Napoléon : “J’aime les généraux qui ont de la chance !”. Masala se dit que lui aussi il aura de la chance et il ira en finale ! Arrive la finale. Elle ne se déroule pas comme prévu. Il se passe deux choses inattendues : trois joueurs du PSG sont exclus pour excès de nervosité car ils ne supportent pas la pression. La domination herbretaise est telle que les Parisiens multiplient les gestes d’antijeu. Les Herbiers arrachent les tirs au but face à 8 Parisiens. A cette épreuve, le PSG fait preuve d’arrogance. Neymar, rentré en cours de match et mal remis de sa blessure, glisse et son pied vrille. Il envoie le ballon dans la tribune. Cavani, pour faire le mariole, fait une Panenka. Pichot capte le ballon… Les Herbiers sont vainqueurs. »

Quatrième tableau : l’audace. « L’été 2018 arrive. Le Puy du Fou bat son plein. Le vice-président du Barça, qui connaît bien le Puy du Fou car deux de ses enfants y ont fait un stage [ce n’est même pas une invention], annonce que Lionel Messi et sa famille veulent venir voir la Cinéscénie. Là, Messi révèle dans la salle de presse à 1 h du matin que cette équipe des Herbiers a fait naître une épopée à laquelle il souhaite s’associer. Le président Michel Landreau [des Herbiers] arrête Messi dans son propos et lui dit : “Nous n’avons pas les moyens avec nos 2 millions d’euros de budget !” Messi, très impressionné par les 4.000 bénévoles de la Cinéscénie, annonce sa décision de terminer sa carrière comme bénévole au club des Herbiers ! »

>> A lire aussi : «Les Herbiers, une étincelle pour le foot vendéen», estime Philippe de Villiers

>> A lire aussi : Jésus Marie Joseph... Les Vendéens sont en finale au Stade de France!