VIDEO. Coupe de France: Pastore ne «connaît pas» les Herbiers (mais les Herbiers le connaissent)

FOOTBALL On vous rassure, Pastore a dit ça en toute honnêteté et modestie...

Quelle classe, Javier — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

On vous arrête tout de suite : non Pastore n’a pas le boulard. On peut tout reprocher à Javier, ses blessures, sa nonchalance, ses pertes de balles on ne peut pas douter du fait que c’est un parfait gentleman. Mais c’est un fait, l’Argentin ignorait l’existence du futur adversaire du PSG en finale de Coupe de France, les Herbiers. Voilà ce qu’a dit le milieu créatif parisien en zone mixte :

« Sincèrement, je ne connais pas. Mais on va regarder des vidéos, pour mieux les connaître. Le plus important c’est essayer de faire notre jeu, comme on le fait comme d’habitude. On ne manquera pas de motivation, car il y a une Coupe en jeu. »

Adrien Rabiot a tenu des propos peu ou prou similaires. « Si je les connais ? J’ai juste vu les buts hier [mardi]. Mais le coach va faire quelques vidéos. On va le préparer comme on prépare les autres matches », croit-il savoir. C’est aussi ça, respecter son adversaire.