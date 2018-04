C'est aussi ça la magie de la coupe. Après le duel indécis (et jouissif) entre Les Herbiers et Chambly hier soir, place enfin à un vrai match de coupe avec un petit poucet d'un côté et un géant qu'on imagine imbattable de l'autre. Vous croyez qu'on se moque ? C'est faux. On est même très sérieux. Et oui, ça fait tout bizarre de le dire, mais c'est finalement ce Caen-PSG qui représente ce que la Coupe de France a de plus beaux. Car si les Normands parviennent à taper et sortir les Parisiens, il sera là le véritable exploit de ces demi-finales. Il va faire beau ce soir du côté de Malherbes, la pelouse a à peu près bien résisté aux trombes d'eau tombées ce week-end, tout est donc réuni pour qu'on passe une bonne petite soirée.

>> On se retrouve sur les coups de 20h30, soyez à l'heure !