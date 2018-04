VIDEO. Coupe de France: Les Herbiers ont doublé la mise grâce à l'intervention de la VAR

Célébration pas tout à fait spontanée — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Ambroise Gboho et les Herbiers peuvent dire merci à l’arbitrage vidéo ( VAR). A la 80e minute, alors que l’attaquant vendéen part seul dans le dos de la défense pour s’offrir - et gagner - son face-à-face avec le gardien de Chambly, l’arbitre assistant lève à tort son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. Stupeur et colère du côté des Herbiers. Les hommes en rouge se ruent vers leur bourreau. Avant d’être sauvés par la VAR.

La régie vidéo a annulé l’annulation du but (tout un art). Autrement dit validé le pion de Gboho pour permettre aux Herbiers de mener 2-0. Il reste alors dix minutes à jouer et plus grand-chose ne peut arriver à l’équipe qui reçoit. Direction le Stade de France​ pour eux.