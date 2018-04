Il est là le match de l’année !!! Enfin, dans la catégorie "belles histoires de la Coupe de France" en tout cas. Et oui, on y est, Les Herbiers-Chambly, c’est maintenant. Voir deux équipes de National s’affronter pour une place en finale de Coupe de France au stade du même nom, c’est historique et on imagine que ça doit bouillir dans les cerveaux des deux équipes. Et pour couronner le tout, cette rencontre aura lieu dans un stade de la Beaujoire ras-la-gueule, avec près de 35.000 chanceux qui devraient mettre un boxon monstre. On espère que les joueurs ne seront pas pétrifiés par l’enjeu et qu’ils laisseront leurs tripes sur le terrain ce soir.

>> On se retrouve vers 20h30 pour se mettre tranquillement dans le bain, soyez-là, on va vivre un chouette moment les copains !