AS Rome-Liverpool: «Des erreurs incroyables», les Romains estiment avoir été volés par l'arbitre

Le Romain Manolas discute avec l'arbitre lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre l'AS Rome et Liverpool, le 2 mai 2018. — Alessandra Tarantino/AP/SIPA

Autre match, même ambiance. Comme lors de la première demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich mardi, l’arbitre a également fait parler de lui mercredi soir lors de la seconde manche entre l'AS Rome et Liverpool ( 4-2, qualification des Anglais). Il y a d’abord eu un hors-jeu sifflé à tort contre Edin Dzeko, qui partait seul au but pour égaliser à 2-2 dès le retour des vestiaires (49e). Et puis cette main de Alexander-Arnold en pleine surface qui a enlevé à El-Shaarawy et la Roma le but du 3-2 (63e).

Pas de penalty, pas de carton rouge. De quoi rendre furax Monchi, le directeur sportif italien. « C’est le moment pour le football italien d’élever la voix. La Juventus aussi a été éliminée à cause d’erreurs incroyables. Il y en a eu hier aussi lors de Real-Bayern. Félicitations à Liverpool mais il faut bien analyser ce qui s’est passé, a-t-il pesté. Il y a deux penalties très nets qui manquent ce soir [mercredi] et qui changent tout. Et à l’aller ils marquent un but hors-jeu. »

Pour lui, un seul remède. « La VAR (arbitrage vidéo) doit arriver en Ligue des champions. Ça n’est pas normal. Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas la VAR dans la compétition la plus importante qui soit. » Certes, même si Monchi est bien placé - de nombreux couacs ont eu lieu cette saison en Série A - pour savoir que ça ne résoudra pas tout.

«Une erreur tous les dix matchs»... Est-ce une folie de vouloir mettre l’arbitrage vidéo dès le Mondial en Russie? https://t.co/AXlOHT1tYq pic.twitter.com/9r434Kw58Q — 20 Minutes (@20Minutes) November 9, 2017

Son président, l'Américain James Pallotta, a tenu le même discours. «C'est vraiment ridicule qu'on soit éliminés ainsi, a-t-il dit à l'agence Reuters. On ne peut pas laisser des choses comme ça se passer. S'ils ne mettent pas l'assistance vidéo [à l'avenir], c'est une blague.»

Le coach romain, Eusebio Di Francesco, n’a pas souhaité épiloguer. Même si… « On a perdu du temps à protester plutôt que jouer et ça me rend fou. Mais vous parlez de la VAR et il est certain qu’elle nous aurait sûrement plus donné qu’enlevé ».