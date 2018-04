Ligue 1: Comment Lille s'est encore tiré une balle dans le pied

Benzia et les Lillois ne'en reviennent pas d'avoir concédé le nul en toute fin de match. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

C’est un immense gâchis qui risque de faire très mal aux têtes lilloises pendant plusieurs jours. Alors que le LOSC avait tout fait pour enfin décrocher son premier succès en Ligue 1 depuis fin janvier, alors que les Lillois menaient encore 2-0 à une minute de la fin du temps réglementaire, alors qu’ils allaient enfin sortir de la zone rouge, alors que votre serviteur attendait juste d’appuyer sur un bouton pour publier l’article, les Nordistes se sont effondrés.

Dans les deux dernières minutes, Guingamp a réussi à inscrire deux buts et à ruiner tous les espoirs de Nordistes lancés dans une lutte très stressante pour le maintien. Un nouveau coup du sort dans une saison qui n’en manque pas. Et qui a laissé Christophe Galtier K.O debout.

«On me demande d’expliquer l’inexpliquable»

« On me demande d’expliquer l’inexpliquable. Vous dire que je ne suis pas touché serait vous mentir, vous dire que je suis battu au point de ne pas avoir d’espoir, ce serait aussi vous mentir. J’ai encore de l’espoir même si c’est difficile. Je ne suis pas en train de faire de la com, j’y crois. Il faut y croire mais il ne faudra pas commettre ces erreurs-là» a expliqué l'entraîneur lillois.

ce qui est terrible pour le losc c'est qu'a chaque journée ils sortent de la zone rouge pendant 85 minutes — Philou (@philousports) April 14, 2018

La meilleure copie de l’année 2018

Et pourtant, avant ce final de dingos, les Nordistes avaient sans doute sorti leur belle performance de l’année 2018. Plein d’envie, le LOSC n’a laissé aucune chance à de tendres Guingampais. Et ont pensé avoir emballé l’affaire en trois minutes grâce à Pepe (55e) et Araujo (58e).

Jamais vraiment inquiété, Lille a ensuite géré son avantage jusqu’à la 90e minute et un temps additionnel complètement fou. Un but d’Alonso contre son camp (90e) et un autre de Briand (92e) ont tout gâché. « Il n’y a que mes joueurs qui ont cru à ce nul parce que moi j’étais très déçu de la performance de mes joueurs. J’ai un sentiment mitigé car on ramène un point venu de nulle part. On a joué quatre minutes et on a marqué deux buts », s’excuse presque Antoine Kombouaré, l’entraîneur guingampais.

Lille gagne quand même une place…

Seule (très petite satisfaction), avec ce nul, Lille a gagné une place et occupe la dix-huitième position, celle promise au barragiste en fin de saison. Mais ses concurrents directs pour le maintien​ n’ont pas encore joué dans cette 33e journée. Troyes accueille Marseille ce dimanche et Toulouse a vu son match à Caen être reporté à une date ultérieure.

Le losc c’est incroyable, pire mental du monde — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) April 14, 2018

Pire encore, Metz (20e), qui s’est imposé ce samedi à Rennes, est revenu à quatre points et sera dans deux semaines au stade Pierre Mauroy pour un match au couteau. Bref, le LOSC, qui n’a plus gagné en Ligue 1 depuis dix matchs, s’est vraiment mis dans de sales draps. Les conséquences de ce match nul incroyable n’ont pas fini de faire parler…