Bonne ambi: Pour Benzia, certains joueurs du Losc «pensent plus à leur futur» qu'à sauver le club

Yassine Benzia. — AFP

Avant de recevoir Guingamp pour un nouveau match crucial dans la course au maintien, le Lillois Yassine Benzia a pris la parole samedi dans les colonnes de L'Equipe. Conscient du manque d’implication de certains joueurs, l’attaquant du Losc n’a pas hésité à égratigner ses coéquipiers.

Yassine Benzia est allé discuter avec les supporters lillois à la fin du match ! #FCGBLOSC



(@tortuegrenat) pic.twitter.com/GeAuWMJYtQ — Dogues Lillois (@dogueslillois) April 7, 2018

« Le manque d’implication de certains me heurte, a pesté Benzia. Avec le coach, on essaye de trouver des leviers. Au détriment du talent. Seuls compteront des joueurs mobilisés. Ceux qui n’auront pas envie devront rester sur la touche. (…) On ne va pas se mentir : tout le monde n’est pas impliqué. Il y a sûrement des joueurs qui pensent un peu plus à leur futur. Ou à leur envie personnelle. »

Une tentative d’électrochoc à double tranchant : soit les joueurs visés se réveillent soit l’ambiance du vestiaire risque de prendre encore une claque dans les dents.