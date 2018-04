Athlétisme: Pourquoi la plainte pour trois viols contre Giscard Samba, déposée en juin, n'est-elle traitée que maintenant?

(Photo d'illustration) Des accusations de viol agitent l'athlétisme français. — ADEK BERRY / AFP

Une « grosse boulette », estime un policier dans Le Parisien. Selon le quotidien, la plainte déposée par la sprinteuse pour trois viols commis selon elle par l’entraîneur d’athlétisme de l’US Créteil, Giscard Samba, a été laissée dans un tiroir pendant neuf mois, avant que l’affaire n’éclate au grand jour. La raison ? Elle est encore floue, d’après le SDPJ 94, le service de police judiciaire du Val-de-Marne, qui enquête désormais sur les faits.

Cette plainte déposée en juin 2017 par Carole, une sprinteuse de 21 ans, qui expliquait alors avoir été violé par son coach d’athlétisme à trois reprises entre « avril et juillet 2016 ». Ladite plainte n’a a priori pas été signalée au parquet et les résultats des examens médico-légaux, subis par la plaignante, n’ont pas été récupérés avant le 19 mars, date à laquelle une fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui a recueilli plusieurs témoignages, a signalé cette affaire au parquet de Créteil.

« C’est un gros couac, il n’y a aucun doute là-dessus »

« La plainte n’a pas été mise de côté parce qu’elle dérangeait, explique un policier dans les colonnes du Parisien. C’est juste une grosse boulette de la collègue. La plaignante évoque des faits graves et qui auraient été réitérés ». « C’est un gros couac, il n’y a aucun doute là-dessus, renchérit un enquêteur. Mais les faits de viol ne sont pas toujours clairs et leur qualification est parfois difficile à établir ».

Giscard Samba, suspendu par l’US Créteil à titre conservatoire depuis la révélation de l’affaire, clame pour l’instant son innocence. D’autres athlètes, comme Cindy Billaud notamment, l’ont depuis accusé de comportements déplacés.

D’après Le Parisien, la hiérarchie de l’agent de police et le parquet ne décolèrent pas sur le sujet et enquêtent pour connaître les raisons de ce couac d’ampleur. « Je ne parle même pas du cadre singulier et des personnalités impliquées. Evidemment que cette affaire aurait dû remonter. »