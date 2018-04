L'entraîneur français nie les accusations et «se réserve le droit d'agir contre toutes celles et ceux qui ont proféré des diffamations à son encontre»...

Giscard Samba a réagi. Silencieux depuis la publication d'un article du Monde, dimanche 1er avril, révélant deux affaires de violences sexuelles en athlétisme (dont une accusation de viol contre lui), ayant fait l’objet de plaintes et les premières réactions venant du monde de l'athlétisme (dont certaines provenant de ses anciens athlètes), l'entraîneur français a finalement fait part de sa réaction à L'Equipe, ce 4 avril.

Violences sexuelles: Cindy Billaud raconte quatorze ans «d'humiliation» avec Giscard Samba https://t.co/ELiwowvvPQ via @20minutesSport pic.twitter.com/ZkvPQgk24u — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 4, 2018

« Accusations calomnieuses »

Dans un message envoyé par l'intermédiaire de son avocat, maître Adil Sahban, il s'attaque aux « accusations calomnieuses », et assure disposer « de preuves accablantes à l'encontre des personnes [les] ayant formulées ». Il est également écrit qu'il « agira en dénonciation calomnieuse sitôt son innocence confirmée par une justice en laquelle il a confiance », et « se réserve dans l'intervalle le droit d'agir contre toutes celles et ceux qui ont proféré des diffamations à son encontre durant les derniers jours ».

Ce mardi 3 avril, le parquet de Créteil a annoncé qu'une enquête avait été ouverte pour « viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel » et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.

