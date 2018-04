La FFA «prend très au sérieux» les accusations de violences sexuelles visant deux entraîneurs

La première affaire remonte à 2014, l'autre à 2017 — GILE MICHEL/SIPA

« La FFA, à travers la voix de son président, André Giraud, et celle du Directeur technique national, Patrice Gerges, prend ces deux affaires très au sérieux. Les faits supposés pour chacune de ces deux affaires, s’ils sont avérés, vont à l’encontre de la dignité humaine et des valeurs que nous portons. » C’est en ces mots que commence le communiqué de la Fédération française d’athlétisme en réaction à l’article du Monde paru le dimanche 1er avril et faisant état d’accusations de violences sexuelles de deux entraîneurs - Giscard Samba et Pascal Machat.

La plus haute instance de l’athlétisme en France y ajoute également que la commission de discipline « se réunira en avril pour traiter l’affaire Machat et en mai pour l’affaire Samba », informant que le premier cité s’est vu retirer « par mesure conservatoire, toutes les missions de face-à-face pédagogiques ». Quant au cas Samba​, célèbre pour avoir entraîné le médaillé de bronze sur 110m haies à Rio, Dimitri Bascou, il est suivi « avec une grande rigueur sous le contrôle de la Direction Régionale Jeunesse et Sport d’Ile-de-France. »

La FFA se constituera partie civile

La FFA ajoute que des plaintes ont été officiellement déposées concernant ces deux affaires « depuis quelques jours », avant de conclure : « la Fédération souhaite que toute la lumière soit faite sur ces deux affaires et se constituera partie civile dans les tout prochains jours. »