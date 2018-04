«Tu tapes "Samba" et il y aura violeur écrit derrière», accusé de viol, Giscard Samba nie tout en bloc

Le stade de Kiev lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle 2017. — Vid Ponikvar/Sportida/SIPA

Accusé de viol par une ancienne de ses athlètes, Giscard Samba n’avait jusqu’alors pas voulu prendre la parole dans les médias. Mais il a depuis changé d’avis et dans un long entretien accordé dimanche à L'Equipe, l’entraîneur nie toutes ces accusations en bloc. Voici quelques passages clés.

« Cette accusation est fausse, explique d’emblée Giscard Samba. Je sais qui a porté cette accusation. J’ai même un texto de la personne qui le prouve qu’elle est fausse, qui prouve les raisons de cette accusation. Je suis innocent, je me disais : la justice va faire son travail, elle va se rendre compte de cette réalité -là. Malheureusement, à cause de l’acharnement médiatique, je suis jugé avant d’avoir fait quoi que ce soit. »

Giscard Samba se défend dans @lequipe RT « Je suis en train de tout perdre» https://t.co/5K6FWsVJ9r — Nicolas Pré (@NicolasPre) April 8, 2018

« La plaignante je l’ai connue en dehors de l’athlé, on a échangé beaucoup de choses, on a été très proches, je ne dis pas le contraire. Mais je ne l’ai jamais violée. Je ne l’ai jamais contrainte ni obligée », se défend l’un des grands coachs de l’athlétisme français, avant d’évoquer le traitement médiatique réservé à cette affaire : « La présomption d’innocence elle sert à quoi ? On m’a déjà jugé coupable, même si je suis blanchi, toute ma carrière est foutue, tout le monde me regardera comme un pervers. Je ne vois pas ce qui arrive derrière. Je suis en train de tout perdre. Même si avec le temps ça passe, Internet n’oubliera pas. Tu tapes "Samba" et il y aura violeur écrit derrière. »

Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour « viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel » et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.