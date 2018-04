Soixante-douze heures après les premières révélations du Monde sur deux affaires de violences sexuelles en athlétisme, ayant fait l’objet de plaintes, les réactions et témoignages commencent à se multiplier. Ce mercredi 3 avril, BFM TV a recueilli ceux de deux anciens athlètes de Giscard Samba, contre qui le parquet a ouvert une enquête pour « viol », mercredi.

Pascal Martinot-Lagarde, spécialiste du 110 mètres haies raconte qu’il avait l’impression d’observer le « maître d’une secte, un illuminé, qui parle à ses disciples ». Cindy Billaud raconte, elle, avoir vécu « 14 ans d’humiliation, de contraintes », aux côtés de son ancien entraîneur.

Après ces quatorze années passées ensemble, Cindy Billaud raconte qu’elle s’est rendu compte de « plein de choses en partant de son emprise, de sa vie. Ça a été un soulagement, une libération. J’ai préféré partir alors que j’étais à mon sommet. J’ai préféré quitter cet environnement. […] Il doit faire en sorte de les épanouir, mais il détruit les gens ».

Aujourd’hui, elle espère que l’enquête lancée par le parquet ira au bout :

« On ne peut plus se permettre de le laisser faire. Il y a eu des plaintes, ça n’a pas été fait, mais j’espère que là, ça ira au bout. J’espère que toutes les filles qui ont été ses victimes parleront. Il ne faut plus laisser cette personne accéder à n’importe quel stade, ne plus entraîner personne, parce que c’est malfaisant. C’est malsain. Il faut aller au bout. Oui, c’est un coach qui a rapporté des médailles à la France, mais non, il n’a pas tous les droits. »