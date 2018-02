Ils n’ont pas de chance, ça n’arrive que tous les dix ans dans la région. Lundi matin, une tempête de neige a accueilli à Nice la dizaine d’anciens grands champions, comme Cafu, Sean Fitzpatrick, Boris Becker ou Fabian Cancellara, venus pour participer à des ateliers avec des enfants. Cette belle brochette fait partie des « Académiciens de légende » de la Fondation Laureus, qui tient sa cérémonie annuelle de remise de récompenses mardi soir à Monaco - très connue dans les pays anglo-saxons et en Espagne, beaucoup moins en France.

La fine couche blanche qui a rapidement recouvert le terrain aménagé pour les petits jeux a contraint tout le monde à rentrer plus vite que prévu, mais n’a pas refroidi l’enthousiasme des enfants. Ce n’est pas tous les jours que les gamins des quartiers nord de Nice peuvent faire du sport avec des champions olympiques et des vainqueurs de championnats du monde. « L’énergie et l’excitation étaient là », a soufflé à la sortie l’ex-capitaine des All Blacks Sean Fitzpatrick, désormais président de la Laureus Academy.

Así lo están pasando Cafú, Boris Becker, Chris Hoy... y los niños de la Fundación Laureus bajo la tremenda nevada que cae en Niza #Sportforgood @LaureusSport #Laureus18 pic.twitter.com/MBkja1hnm6 — MARCA (@marca) February 26, 2018

Laureus, qui se définit comme « un mouvement mondial qui célèbre la capacité du sport à réunir les gens autour d’actions positives », avait organisé cette rencontre pour apporter son soutien à Play International, une ONG active à Nice qui prône l’intégration sociale par le sport. « Nous, on est là pour promouvoir le sport, dire aux gens que c’est important d’y amener les enfants, nous a expliqué Hugo Porta, seul Argentin à faire partie du Temple du rugby. Dans le sport, tout le monde part à égalité, tout le monde peut s’exprimer. On doit apprendre à ces enfants, leur transmettre des choses pour leur prochain match, et si possible pour leur vie. » La grosse heure passée sur place avec ces jeunes gens ne suffira sans doute pas pour cet ambitieux programme, mais c’est une belle première étape.

"On se fait un chocolat chaud maintenant?" - Laureus

N.C.