JO-2018: La bière sans alcool est-elle le secret des victoires allemandes? Leur médecin l'affirme

Un supporter allemand aux JO de Pyeongchang, une bière à la main. — Martin BERNETTI / AFP

Une bière sans alcool bien fraîche après une épreuve olympique, c’est le conseil très sérieux de Johannes Scherr, médecin de l’équipe d’Allemagne, aux JO de Pyeongchang. D’après le New York Times, le doc germanique encourage ses athlètes à suivre ce précepte.

>> A lire aussi : VIDEO. JO 2018: Du sans-faute de Dorin à l'attaque supersonique de Fourcade, revivez la victoire incroyable des Bleus en relais mixte

Quand on sait que les Allemands sont deuxièmes au tableau des médailles derrière la Norvège, avec déjà onze titres à Pyeongchang, on peut se demander si Johannes Scherr n’a pas trouvé LA solution miracle ? Pas vraiment pour l’Institut de Recherche du Bien-être de la Médecine et du Sport santé (IRBMS), interrogé par l’Equipe qui affirme que la bière « ne contient pas suffisamment de minéraux pour permettre une bonne réhydratation, majore le phénomène de déshydratation et perturbe la récupération musculaire en diminuant l’efficacité du sommeil ».

3.500 litres commandés par l’encadrement allemand

Pour le médecin du sport Walter Pagliano qui s’exprime aussi dans l’Equipe, c’est la bière alcoolisée qui est préjudiciable : « Toute boisson alcoolisée déshydrate, la bière n’est donc pas une boisson de récupération. Lors de l’effort, les principales pertes sont de l’eau, des glucides, du sel et des acides aminés (qui forment les protéines) : ce sont les éléments essentiels à la bonne fonction musculaire ».

>> A lire aussi : JO 2018: Les deux centimètres qui font entrer Martin Fourcade dans l'histoire

Simon Schempp, le biathlète en argent derrière Martin Fourcade sur la poursuite, est lui très enthousiaste sur le sujet : « C’est vraiment une bonne boisson juste après l’entraînement ou la compétition ». Bon. Au vu du forfait de Schempp sur le relais mixte et de la 4e place de ses compatriotes, qui échouent d’un cheveu derrière les Italiens, médaillés de bronze ce mardi, les 3.500 litres de bière sans alcool distribués aux sportifs germaniques dans le village olympique pourraient bien être renvoyés à l’expéditeur.