PHOTO. JO 2018: Les deux centimètres qui font entrer Martin Fourcade dans l'histoire

Martiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin champion olympique pour deux centimètres sur la mass-start. — Odd ANDERSEN / AFP

A voir sa manière de frapper la neige avec son bâton, juste après s’être jeté sur la ligne, on est sûr qu’il s’est vu perdant. Comme il y a quatre ans, dans la même situation, sur la même course, face à Svendsen. Mais non, pas cette fois. Martin Fourcade a décroché le titre olympique sur la mass-start, dimanche, au terme d’un sprint de folie face à Simon Schempp. Ça s’est joué à la photo-finish, à deux centimètres, à trois fois rien quoi.

La photo-finish (Martin au premier plan). - Capture d'écran

C’est le deuxième titre dans ces Jeux pour Fourcade, après celui conquis sur la poursuite. Plus impressionnant encore, c’est sa quatrième médaille d’or, avec les deux de Sotchi il y a quatre ans. Un palmarès exceptionnel, qui en fait l’athlète français le plus titré de l'histoire aux JO d’hiver.