VIDEO. JO 2018: Une danse contrariée, une blessée et un renvoyé... Ce qu'il faut retenir de la 10e journée

Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron lors de leur programme court de danse sur glace aux JO de Pyeongchang, le 19 février 2018. — MLADEN ANTONOV / AFP

Il s’en est encore passé de belles ce lundi aux JO de Pyeongchang. « L’affaire de la robe », tout d’abord, avec les vêtements de Gabriella Papadakis qui n’ont pas tenu le choc lors du programme court de danse sur glace. La styliste est « dépitée », la Française a vécu son « pire cauchemar », mais avec son partenaire Guillaume Cizeron, elle a eu le mérite de ne pas se décomposer et le couple a pris la 2e place provisoire, en attendant le programme libre la nuit prochaine.

On a aussi vécu un superbe finish sur la compétition de bob à deux, une très mauvaise nouvelle avec la rupture du ligament croisé du genou gauche d'Ophélie David, qui ne pourra pas défendre ses chances en skicross, et un renvoi à la maison - un poil sévère - du géantiste Mathieu Faivre. On vous résume ça en vidéo.