JO 2018: «Les mots ont dépassé ma pensée», Mathieu Faivre fait son mea culpa après son exclusion des JO

Si le message posté par Mathieu Faivre sur sa page Facebook​ ne le fera pas revenir en équipe de France, au moins a-t-elle le mérite de mettre les choses au clair. Renvoyé des JO 2018 par l’équipe de France de ski alpin suite à des propos jugés déplacés lors d’une interview réalisée 10 minutes après sa descente en slalom géant, le skieur français a tenu à s’expliquer et à s’excuser.

« Je voudrais donc juste vous écrire ce petit message pour faire mon mea-culpa si cela a pu choquer certaines personnes et vous expliquer le fond de ma pensée, a écrit Faivre. Le ski est un sport individuel qui se pratique en équipe. Cependant, quand nous sommes dans le portillon de départ, seule notre course individuelle et notre propre performance a de l’importance. Alors oui, quand est venu le temps de donner mon ressenti sur ma course, quelques 10 minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée, seule ma performance et mon échec étaient présents (…) Les mots ont donc dépassé ma pensée. Je n’ai voulu manquer de respect à personne, j’ai été extrêmement fier de représenter mon pays et je remercie toutes les personnes qui ont rendu cela possible. »