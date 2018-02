FC Nantes-Losc: Les Nordistes ramènent «un point inespéré» de la Beaujoire

Le premier buteur nordiste, Mothiba. — DAMIEN MEYER / AFP

Un point qui pourrait compter. Dimanche, le Losc est allé chercher « un match nul inespéré » à Nantes (5e de L1). Inespéré, c’est même le coach Galtier qui l’affirme tant sa formation a été bringuebalée toute la rencontre. « On a fait une première mi-temps catastrophique, on aurait pu être sanctionné plus lourdement », reconnaît l’entraîneur nordiste. En effet, menés 1-0 à la pause, les Nordistes pouvaient s’estimer heureux… « Notre première mi-temps a été très mauvaise, répète Galtier. J’en parlerai à mes joueurs, je leur poserai la question. Mais j’ai cru revoir l’équipe d’il y a quelques semaines, quelques mois, à prendre des risques dans la sortie de balle. On est retombés dans nos travers. »

Malgré le point, le coach lillois n’avait qu’une chose en tête : l’ouverture du score du Nantais Sala concédé par ses joueurs sur une perte de balle inadmissible du capitaine Amadou. « On a voulu se faire secouer notamment en première période en prenant des risques incroyables dans des zones où on ne doit pas en prendre, peste le coach. Aujourd’hui, pour moi, on a rechuté dans le point faible de l’équipe c’est-à-dire perdre des ballons et vouloir trop jouer à la baballe. Dans notre situation, on doit être plus efficaces L’histoire du beau jeu c’est quand on est dans une zone de confort au niveau du championnat et ce n‘est pas le cas pour nous… » Lille (16e) n’a qu’ un point d’avance sur le barragiste, Angers.

Positif, Galtier aurait aussi pu insister sur le caractère de sa formation, qui a été menée à deux reprises et qui a su à chaque fois égaliser. La première par Mothiba (67e), qui a inscrit son premier but pour sa grande première avec le Losc, et la seconde par Pépé (81e), juste entré en jeu.

« On a montré du caractère pour revenir deux fois contre une formation de Nantes qui n’est jamais facile à manœuvrer chez elle, analyse, justement, le second buteur, qui a fait beaucoup de mal aux Nantais par sa vitesse et sa spontanéité. Ce n’est jamais facile de venir chercher un point ici. Pour moi, ce point est mérité. » Lille le doit en grande partie à son abnégation, mais aussi à la maladresse nantaise. Sala (66e) et Iloki (83e) ont manqué chacun leur tour des face-à-face avec Maignan. « On aurait même pu faire un petit hold-up en fin de match », estime Galtier. Cela aurait été un des plus grands braquages de la saison.

