Quels sont les jeux nominés aux Pégases 2024 ?

Quand le monde du cinéma français a les yeux rivés sur les César, dont la soirée de remise des prix aura lieu le 23 février, le jeu vidéo attend lui aussi a sa cérémonie. Depuis 2020, les Pégases du jeu vidéo récompensent eux aussi les meilleures œuvres françaises de l’année précédente.

Les Pégases sont décernés par l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo, un collège qui rassemblent divers professionnels et qui se fait sur inscription. Une première phase de vote permettait aux membres de chosir les nominés, puis de voter entre les trois jeux retenus par catégorie. Les prix seront remis lors d’une cérémonie en mars, dont la date exacte n’a pas encore été arrêtée.

« Chants of Senaar » reçoit cinq nominations

Le choix n’a pas du être facile pour le collège, tant 2023 a été une année riche en sortie, y compris pour les jeux français. La catégorie jeu de l’année se disputera entre Jusant, un jeu d’escalade contemplatif, Assassin’s Creed Mirage, un épisode qui renoue avec les origines de cette saga, et Chants of Senaar. Ce jeu indépendant d’énigmes au style graphique rappelant Moebius avait eu un succès inattendu mais largement mérité à l’automne.

Une rétrospective des jeux français de l’année ne serait pas complète sans l'omniprésence des jeux Ubisoft, fleuron des jeux AAA français. Assassin’s Creed Mirage reçoit trois autres nominations, pour excellence visuelle, excellence narrative, et meilleur univers sonore. Mighty Quest Rogue Palace est nommé parmi les meilleurs jeux sur mobile. The Crew Motorfest, développé avec Ivory Tower, est nommé pour le meilleur univers sonore, le meilleur game design, et le meilleur service d’exploitation ( « récompense un jeu vidéo pour la qualité des nouveaux contenus mis à disposition de façon continue sur une longue période »). Soldats inconnus, Frères d’armes, est nommé dans la catégorie du meilleur jeu mobile et « au-delà du jeu vidéo » (Récompense un jeu vidéo porteur de message sur une thématique sociale forte).

Avec Chants of Senaar (qui totalise cinq nominations, le plus grand nombre), Have a Nice Death et Dordogne constituent la sélection pour le meilleur jeu indépendant. Ce dernier, avec son son style aquarelle amené par Cédric Babouche, est aussi nommé dans la catégorie premier jeu et excellence visuelle. The Wreck, du studio The Pixel Hunt, apparaît dans la catégorie excellence narrative et « Au-delà du jeu vidéo », où il fera face à, encore, lui, Chants of Senaar. Headbangers, un jeu de rythme sous forme de battle royale, est nommé pour la meilleure innovation technologique. Petite mention enfin pour Paquerette, Down the bunburrow, un jeu d’énigme mignon avec des lapins, qui est aussi nommé parmi les meilleurs premiers jeux.

Un seul jeu vous manque et tout est dépeuplé

Certains jeux de 2023 brillent aussi par leur absence. La catégorie « meilleur jeu étranger » se disputera entre Cocoon, Baldur’s Gate III, déjà sacré jeu de l’année par les Game Awards en décembre, et Hogwarts Legacy, absent de la cérémonie américaine. Ce dernier s’était vendu à 24 millions d’exemplaires en 2023, mais avait aussi clivé les joueurs en raison des positions transphobes de l’autrice de la saga « Harry Potter », JK Rowling. Zelda, Tears of the Kingdom, jeu le plus vendu en France l’an dernier, est porté disparu.

L’autre absence qui saute aux yeux est celle de Tchia. Ce jeu indépendant a été créé par le studio Awaceb, dont les fondateurs sont originaires de Nouvelle-Calédonie. Le jeu est surtout un bel hommage à ce territoire, et avait remporté le prix « jeu à impact » aux Games Awards. Aux Pégases, il n’a été retenu ni pour la catégorie équivalente, ni pour le meilleur premier jeu ou meilleur jeu indépendant.

Ces quelques absences font écho aux reproches généralement faits aux Pégases : choix douteux, sélection du jury opaque, problèmes de rythme lors de la cérémonie. Pour ce dernier point, on vous laissera de juge. Mais cette soirée plus académique a au moins le mérite d’être une alternative à celle des Game Awards, son équivalent américain, critiquée pour les raisons inverses : une foire aux invités et aux bandes-annonces qui ne donne pas la place aux développeurs.