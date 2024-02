J’ai toujours été d’une nullité absolue en jeux de tir, et ce n’est pas faute d’avoir essayé depuis plus de 30 ans. Quand Electronic Arts a invité 20 Minutes à découvrir les nouveautés d’Apex Legends: Breakout, pour le cinquième anniversaire de son « battle royale » free-to-play dans les studios de Respawn, près de Los Angeles, on a accepté en les prévenant : notre regard serait celui d’un débutant. C’est un euphémisme : en deux sessions, je me suis suicidé dans de la lave, j’ai tiré sur mes amis et je suis mort une vingtaine de fois. Bienvenue dans mon enfer ludique.

1994, Val-de-Marne. La France danse le mia, une baguette coûte moins de quatre francs et seulement un foyer sur huit possède un « micro-ordinateur ». Un copain insère une disquette (pour la génération Z : un carré de plastique de 9 cm qui suffirait à peine à stocker une photo aujourd’hui) dans le PC du CDI du collège. C’est le choc. Je déambule dans un bunker de Wolfenstein 3D et tue des nazis avec l’impression, pour la première fois de ma courte vie, d’être immergé dans un monde virtuel et de le voir à travers les yeux du personnage. C’est trop pour mon cerveau : le mal de crâne arrive après une quinzaine de minutes. C’est encore pire dans les couloirs de Doom, où les changements brutaux de direction me donnent la nausée.

On découvre les joies des matchs en ligne avec Duke Nukem 3D. On se connecte à Internet avec un modem 56K qui fait « tut tut bip scriiiiiich », et on hurle « MAMAN ! » quand nos mères décrochent le téléphone et nous déconnectent en pleine partie. Mais ni le mode avec l’écran de la télé « splitté » en quatre de GoldenEye sur Nintendo 64, ni les « LAN party », où des dizaines de joueurs s’affrontent à Unreal Tournament, Quake III Arena ou Counter-Strike dans une salle qui sent les chips et la sueur, ne changent la donne. Pour moi, « first person shooter » rime avec « first person loser ». Je meurs très vite, et souvent en premier.

« Euh, tu es train de tirer sur un coéquipier »

Retour à Los Angeles, en 2024. Calé dans un fauteuil de gamer tellement confortable qu’il donne envie de faire la sieste, devant un un ordinateur transparent et un clavier rétroéclairé de geek, je n’en mène pas large. Dans cette partie, nous sommes 15 joueurs, pour une bataille royale avec cinq groupes de trois combattants. Le principe est simple : l’équipe du dernier joueur en vie gagne.

La lave, à éviter, donc. - Respawn/EA

Le drop ship nous largue au-dessus de l’arène, et les dieux ont décidé que je serais le « jump master » de mon escadron. « Attention, tu te diriges vers la lave », m’avertit ma voisine et consoeur Eva Claus, qui couvre l’événement pour le site MGG (son article ici) et répond à mes questions avec une patience infinie. Pendant cette chute libre, il faut s’orienter pour choisir le meilleur coin possible pour atterrir. Au sol, chaque seconde compte. Comme dans le film japonais Battle Royale, ou plus récemment Hunger Games, tout le monde sprinte pour trouver une arme le plus vite possible et éviter de mourir dès les premiers instants.

Je regrette immédiatement de ne pas avoir opté pour une manette. Se déplacer avec la main gauche sur les touches ZQSD du clavier en appuyant sur shift avec le petit doigt pour courir pendant qu’on vise de la main droite à la souris demande autant de dextérité que pour jouer La lettre à Elise au piano.

Je trouve une mitraillette électrique et un énorme fusil de sniper, quand un coéquipier appelle à l’aide. « Ennemi à 75 mètres. 60 mètres. 45 mètres… » Je vois enfin l’adversaire, signalé par une flèche orange sur le radar. Je l’aligne à distance, tel un SEAL de la Team Six. Plusieurs tirs font mouche. Il rampe désormais, à l’agonie. « Euh, tu es en train de tirer sur un de tes coéquipiers », me glisse Eva. Heureusement, le « friendly fire » (tir ami) ne fait pas de dégâts. Les triangles de couleur et les noms au-dessus des personnages signalent donc les coéquipiers, okay. L’ennemi est en fait caché derrière un mur et achève mon compagnon d’infortune. Puis m’exécute à bout portant. « Team eliminated ». La partie a duré moins de deux minutes.

Balade fatale hors du ring

L’apprentissage est douloureux. Dans une partie, je tombe accidentellement dans la lave, qui ne sert donc pas juste à faire joli. Je reste ensuite à l’écart des hostilités pour faire du tourisme en périphérie. Un message d’alerte retentit : « The ring is closing ». C’est un principe de base du genre, de PUBG à Fortnite : le terrain de jeu est délimité par une barrière transparente, qui se resserre à intervalles réguliers – un peu comme lors de la mort subite dans Bomberman – pour forcer les joueurs à s’affronter dans une arène toujours plus restreinte.

Pas le temps de réfléchir, je fonce dans la direction opposée, comme dans une course contre la marée. Mais je perds du temps pour contourner un obstacle, et la barrière me rattrape. L’écran clignote en orange. « Retournez dans le ring, retournez dans le ring. » Ma santé décline. Je me soigne avec une seringue, ce qui m’immobilise pour cinq secondes. Le liseré orange de la safe zone s’éloigne implacablement. Je suis dans le rouge. Je rampe dans l’herbe. Je ne le sais pas, mais je suis déjà mort. En théorie, un coéquipier peut nous ressusciter pendant une courte période mais personne ne va venir se suicider hors du ring. On me l’explique après coup, j’aurais dû rengainer mon gros shotgun pour pouvoir courir plus vite. You live, you die, you learn.

Il ne faut surtout pas se retrouver du mauvais côté du ring. - EA

La suite tourne à la boucherie avec un « death match » en six contre six. Chaque kill rapporte un point, la première équipe à 50 gagne. Je plombe les bleus, et on se fait détruire 50-25. Je n’ai tué qu’un seul adversaire sans trop savoir comment, et j’ai dû mourir une quinzaine de fois. C’est la fin de la première journée. Seul point positif : avec des graphismes modernes et un lag imperceptible, je n’ai pas envie de vomir.

Réflexes et plasticité du cerveau

Rico Sanchez, social system designer chez Respawn, me donne un conseil de base : « Quand on se fait tirer dessus, il faut résister à l’envie de riposter et d’abord chercher à se mettre à couvert. » Charles-Antoine Moheng, journaliste chez jeuxvideo.com (son point de vue ici) et fin connaisseur du titre, recommande, lui, de jouer avec la medic Lifeline.

Dans Apex Legends, on n’incarne en effet pas un soldat lambda. En 2019, le jeu proposait huit « légendes », des héros disposant chacun d’habiletés et de caractéristiques propres qu’on débloque en court de partie en gagnant de l’expérience, comme dans un RPG. A chaque nouvelle saison – tous les trois mois – Respawn ajoute des contenus, des arènes, et parfois des nouveaux personnages. Aujourd’hui, il y en a 24, repartis dans cinq classes (assaut, soutien, reconnaissance etc). Il faut non seulement maîtriser la mécanique de base d’un FPS, mais également se familiariser avec la technique d’un perso, comme à Street Fighter.

« Comme tout jeu compétitif, Apex Legends est devenu beaucoup plus complexe qu’au début », reconnaît le youtuber et streamer wisethug. « Cependant il y a beaucoup de guides et de ressources pour s’y mettre, et Respawn met en place des "groupes" de niveau pour éviter que des joueurs ayant 2000 heures jouent contre des joueurs en ayant 10 ! », précise cet expert français.

Mais pourquoi y a-t-il un tel écart de niveau entre un joueur du dimanche et un professionnel ? « Les pros sont meilleurs dans les tâches qui mesurent la mémoire visuo-spatiale, la mémoire à court terme, l’attention sélective et soutenue, et l’attention dynamique qui permet de suivre avec son attention plusieurs objets en même temps », explique la chercheuse canadienne Eugénie Roudaia, qui s’est penchée sur la question dans une étude menée par la neuropsychologue pédiatrique Julie Justine Benoit. En revanche, contrairement aux idées reçues, l’étude n’a pas identifié de différences majeures sur la la coordination oeil/main – ce qui explique peut-être que mon niveau correct en tennis ne m’aide pas à Call of Duty – ou sur « les fonctions exécutives, comme la capacité de résoudre des problèmes ».

« Les jeux de tir améliorent le contrôle attentionnel ainsi que les temps de réaction – ces joueurs prennent plus de décisions correctes », précise la neuroscientifique Daphné Bavelier, qui a présenté son étude « Brain on video games » sur ce qu’il se passe dans notre cerveau quand on joue, lors d’un Ted talk en 2011.

Dans l’un des tests, il faut suivre les mouvements d’un point bleu au milieu d’une vingtaine de points jaunes. La couleur est cachée après quelques secondes, et les points continuent de se déplacer, un peu comme au bonneteau. Un point est sélectionné au hasard : s’agissait-il d’un bleu ou d’un jaune ? Avec un seul bleu, c’est facile. La plupart des personnes arrivent à en suivre trois en même temps. Les pro-gamers, eux, sont capables d’en « tracker » six à la fois.

L’étude sur laquelle Eugénie Roudaia a collaboré n’a toutefois pas permis de déterminer « si les différences dans les performances attentionnelles sont dues aux jeux vidéo – car les pros en font plus que les amateurs – ou bien si c’est davantage inné ».

Et quand on vieillit ? Est-il normal, à 40 ans, de se faire humilier par son neveu de 9 ans à Fortnite ? « La plasticité naturelle (la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales) diminue avec l’âge mais elle ne disparaît certainement pas », précise Daphné Bavelier. Pour garder son niveau, « il est donc important de suivre un régime d’entraînement continu. Comme avec le sport, de courtes sessions de 30 minutes à 1 heure environ tous les jours est le meilleur régime ».

Baroud d’honneur

Revigoré par une nuit de sommeil et un donut, je suis prêt à repartir au front avec une bataille royale à 18. Je choisis donc la medic Lifeline, et le hasard me place dans l’équipe de ma mentor et d’un journaliste américain de l’autre côté de la salle. Désolé d’avance. Cette fois, je reste sur leurs talons dans une forêt de bambou. Un de mes coéquipiers place une croix rouge sur le radar pour signaler un ennemi sur la plage. On lui inflige des dégâts mais il parvient à s’enfuir en aéroglisseur. Pendant ce temps-là, une « Juliett01 » sème la mort avec déjà trois kills. Il reste cinq équipes.

Trois balles me frôlent. J’essaie de me mettre à couvert derrière un rocher. On encercle un adversaire à trois contre un. Je tire dans le tas et JE TUE MON PREMIER ENNEMI VOLONTAIREMENT. « Level up, appuyez sur F1 pour upgrader ». Je cherche la touche sur le clavier. Des bombes explosent autour de nous. Par miracle, je suis toujours en vie. Quelle upgrade choisir ? Allez, va pour « quick response », qui accélère de 20 % le temps pour ressusciter un ami. Il reste quatre équipes. Pendant qu’on se regroupe et qu’on se soigne, les autres joueurs s’entre-tuent. Il n’y a plus que trois équipes : nous et deux autres. Je passe niveau 3 et choisis le « self-revive ».

Le ring se referme près de nous. « Enemy in the distance », nous avertit le jeu, avec quatre losanges rouges à 150 mètres. « I’m under fire, I’m under fire ! » On nous tire dessus sur notre « six » (par-derrière). Mon cerveau active le « panic mode ». Je cours en sautant partout, je déploie un drone censé me soigner, je m’injecte une seringue, en vain. Je tombe au champ d’honneur.

Comme Jésus, je reviens d’entre les morts grâce à mon self-revive. Il ne reste plus qu’une équipe en face. Mais je suis dans le rouge. Et alors que je me soigne, le ring se referme encore. Cette fois, c’est la fin. Je laisse mes compagnons à deux contre deux face à la dernière équipe.

La bataille finale se déroule les pieds dans l’eau. Ma voisine est en difficulté. L’ennemi, en hauteur, a l’avantage du terrain. Mais c’est sans compter sur la capacité ultime de son perso, Octane, plus rapide que l’éclair avec ses prothèses bioniques. Eva place au sol un tremplin, s’élève dans les airs, et dans un moment que John Woo approuverait, pointe son fusil en contrebas, zoome, et dégomme l’adversaire, qui encaisse trois tirs mais survit grâce à son bouclier.

Dans «Apex Legends», Octane peut placer des tremplins pour se catapulter dans les airs (capture vidéo) - EA

Le duel continue à bout portant. Eva s’effondre, et son adversaire se tient le ventre. Et puis tout va trop vite pour que je suive : notre coéquipier, qui était resté loin derrière avec la cyborg Ash, utilise sa botte secrète et se téléporte. Il achève le premier ennemi au sol puis profite de sa force en mêlée pour finir par un « double kill ». « YOU ARE THE CHAMPION ! », s’affiche en énorme sur nos écrans. On court trouver notre compère Delta01 de l’autre côté de la salle. Ils ont gagné malgré moi. Ils ont gagné avec moi.