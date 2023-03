Ce jeudi, le petit monde du jeu vidéo se réunira, comme chaque année depuis quatre ans, pour une cérémonie bien particulière : celle des Pégases. Organisée par l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo, l’événement vise à remettre des prix aux différentes professions de l’industrie vidéoludique française. L’occasion de mettre en lumière ceux et celles qu’on oublie trop souvent, des games designers aux métiers du son ou de la narration.





Une manière, aussi, de réunir la crème de l’industrie française du jeu vidéo, déjà acclamée à l’international. 85 jeux sont en compétition pour 18 trophées, décernés lors d’une cérémonie à Paris, à suivre en live sur Twitch.

Quelles sont les catégories ?

En plus du prix d’honneur et du prix de la personnalité de l’année, on retrouve des catégories diverses. Meilleur service d’exploitation, meilleure accessibilité, meilleur game design, meilleur univers de jeu vidéo et meilleur univers sonore, ainsi qu’une catégorie « au-delà du jeu vidéo ». Ensuite, les Pégases font la part belle à l’excellence visuelle et narrative. Mais surtout, ces trophées visent à récompenser les meilleurs jeux de l’année : on retrouve donc les catégories meilleur jeu vidéo, meilleur jeu vidéo indépendant, meilleur jeu vidéo mobile, meilleur premier jeu vidéo et meilleur jeu vidéo étudiant. Si les « Césars du jeu vidéo » se centrent particulièrement sur la France, ils comprennent aussi trois prix pour les jeux étrangers : meilleur jeu vidéo étranger, meilleur jeu vidéo indépendant étranger et meilleur jeu vidéo mobile étranger.

Qui désigne les lauréats et lauréates ?

A la différence de nombreuses remises de prix où le public décide parmi plusieurs nommés, les vainqueurs des Pégases sont désignés par les membres de l’Académie des arts et techniques du jeu vidéo : ils sont 1.500 académiciens et académiciennes à voter à bulletin secret en deux tours. Le premier tour sert à sélectionner les nommés pour chaque catégorie : les studios soumettent eux-mêmes leurs jeux à l’Académie. Pendant le second tour, les membres de l’Académie votent parmi les différents nommés de chaque catégorie.





Et cette année, qui sont les nommés ?

S’il serait long de détailler tous les jeux nommés pour chaque catégorie, le titre du meilleur jeu de l’année se joue cette année entre trois concurrents très différents. Tout d’abord, il y a Stray, un jeu d’aventure du studio montpelliérain Bluetwelve Studio. Dans cette catégorie, on retrouve également Sifu du studio indépendant Sloclap, jeu de kung-fu où le personnage principal vieillit à chaque défaite ; et enfin A Plague Tale : Requiem, deuxième volet de la saga du studio bordelais Asobo, qui suit deux jeunes héros dans une France ravagée par la Peste. L’an passé, c’était le jeu Deathloop qui avait été sacré meilleur jeu vidéo français, raflant la mise dans plusieurs autres catégories.