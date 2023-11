Garanti « made in France ». A l’édition 2023 de la Paris Games Week, les jeux vidéo français seront à nouveau mis à l’honneur. Parmi les œuvres présentées sur le selon, plusieurs relèves de ce que les joueurs appellent « jeu indépendant », un secteur qui a connu une grosse année en 2023. Le terme, qui ne recouvre en fait aucun critère bien défini, regroupe une diversité de créations qui cherchent à se distinguer, d’une façon ou d’une autre, des jeux à très gros budgets.

Chants of Sennaar fait partie. Sorti le 5 septembre, ce jeu d’aventure demande aux joueurs de découvrir et de traduire des langues imaginaires pour traverser une mystérieuse tour. Salué par la critique, le jeu a été développé à 90 % par seulement deux personnes : Julien Moya et Thomas Panuel, cofondateurs du studio toulousain Rundisc. « On voulait faire un jeu qu’on aime, avec des puzzles et une narration, explique le premier. L’idée des langues n’est venue que bien plus tard. Mais on avait l’idée de faire quelque chose de radical pour ne pas être comparé à d’autres jeux. » Ce qui explique le parti pris graphique du jeu, avec un rendu proche de la bande dessinée.

Jeux indépendants, jeux d’auteur

« Les grosses productions continuent à faire fructifier des modèles qui marchent, estime Julien Moya. Il y a un parallèle juste avec les licences de films et les gros blockbusters. Si on cherche de l’innovation et de la prise de risque, il faut se tourner vers les jeux indépendants. » Est-il judicieux, pour filer la métaphore, de les comparer au cinéma d’auteur ? « L’expression vient du cinéma indépendant, qui ne dépendait pas des majors, répond Sébastien Genvo, professeur Sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine et lui-même game designer. Dans le jeu vidéo, c’est plus compliqué, c’est une étiquette floue. On pourrait dire que cela concerne les studios qui prennent en charge les risques de production. Ce sont des petites structures avec des logiques de multiplicité des rôles. »

Une appellation qui relève aussi d’une forme de marketing. « L’expérimentation n’est pas systématique, il y a aussi des genres prépondérants (jeux de plateforme, roguelites…) et un formatage des productions », reprend le chercheur. Selon lui, l’internationalisation pousse aussi à reproduire certains codes pour mieux s’exporter. Et si, pour Sébastien Genvo, la vraie expérimentation se trouve en dehors de la scène commerciale (dans le jeu amateur par exemple), les jeux indépendants permettent « une diversification des contenus par rapport aux années 1990 ».

« Sans marketing, "Chants of Sennaar" n’avait aucune chance de fonctionner »

Outre la dimension artistique, se distinguer est un impératif pour les nouvelles sorties. « Le marché du jeu vidéo est ultra-compétitif, rappelle Julien Moya. Sans marketing, Chants of Sennaar n’avait aucune chance de fonctionner commercialement. » Lors de la Gamescom 2021, le duo entre en contact avec Focus, un éditeur français, qui décide de coproduire la moitié restante du jeu et de financer des services comme le marketing ou le playtesting du jeu. Si ce dernier a été très bien reçu, il est encore trop tôt pour dire si c’est un succès commercial.

Ce type d’expérience est partagé par d’autres développeurs, comme Cédric Babouche, le créateur de Dordogne. Ce projet, inspiré de sa propre histoire familiale, a aussi connu un certain succès d’estime auprès de la presse grand public cette année. « Le succès du jeu a dépassé nos espérances, avec beaucoup de retours positifs en France, raconte-t-il. On a voulu que le jeu parle à beaucoup de gens, ce serait mentir de dire qu’on n’espérait pas que ça fonctionne. Mais on ne s’attendait pas à autant. Mais on aurait été plus heureux que le jeu se vende plus. »

Des succès difficiles à généraliser

Si, malgré une bonne réception, la rentabilité des jeux indépendants reste incertaine, c’est que le marché du jeu vidéo connaît un engorgement. « Il y a une explosion du nombre de jeux, et très peu qui se vendent », analyse Sébastien Genvo. De plus, il s’agit d’un secteur où les coûts de rentabilité sont extrêmement élevés, ce qui rajoute une pression supplémentaire aux créateurs émergents. « Si vous vendez 250.000 exemplaires d’un livre, vous êtes le roi du monde, résume le chercheur. Pour un jeu vidéo, vous en vivez, mais ce n’est pas la panacée. »

Difficile de trouver des indicateurs pour juger du succès des jeux indépendants français, alors que le terme n’a pas de définition arrêtée. Si le CNC ne fait pas de distinction entre les productions au sein de ces statistiques, il note globalement un marché plutôt dynamique. Après une période compliquée dans les années 2000, « l’industrie a réussi à se redresser et à retrouver une dynamique de croissance avec des leadeurs comme Ubisoft et des éditeurs de taille intermédiaire comme Focus ou Nacon », observe Pauline Augrain, directrice du numérique au sein de l’institution. Sans compter que deux tiers des jeux développés en France seraient de nouvelles propriétés intellectuelles – et pas des suites.