Mais qu’est-ce que fait Balkany dans un clip ?

Grand manteau noir et chapeau feutré, Patrick Balkany arrive aidé d’une canne. Nous ne sommes plus au conseil municipal de Levallois-Perret, ville des Hauts-de-Seine dont il a été le maire pendant près de dix-neuf ans, mais dans un clip. Oui oui, l’ancien politique joue désormais la comédie pour le chanteur Arno Santamaria dans son nouvel EP Ce n’est pas demain la veille.

Sur un air pop pas hypermoderne, le principe est simple : Arno Santamaria joue deux rôles opposés, l’un en blanc, l’autre en noir. Et à 1 minute 37, surprise, Patrick Balkany débarque en vieux mafieux chargé de réconcilier le yin et le yang. « Messieurs bonjour. Vous n’allez pas vous battre ! Vous croyez que la vie est blanche ou noire ? Détrompez-vous, la vie, c’est blanc et noir », tranchera l’ancien édile dans le clip où il fait une apparition d’une trentaine de secondes.

« Il est clivant, mais il a un parcours »

Une belle prise pour Arno Santamaria, ancien candidat du télé crochet « Rising Stard » en 2014 sur M6. Il a depuis sorti trois albums, la plupart produit par des internautes. « Dans ce clip, je voulais un personnage fort pour arbitrer le combat entre le bien et le mal et j’ai pensé à Patrick, parce qu’il n’y en a plus beaucoup des comme ça. Il est clivant, mais il a un parcours, un charisme et une énergie », a expliqué le chanteur à nos confrères du Parisien.

En 2020, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés respectivement pour blanchiment de fraude fiscale à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison, 100.000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité.