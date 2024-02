Nicolas de Tavernost quitte la direction de M6

A 73 ans et après 37 ans de bons et loyaux service, Nicolas de Tavernost prend le large. Dans un entretien au Figaro ce mardi, il a annoncé qu’il allait quitter en avril son poste de président du directoire de M6, qu’il a contribué à fonder.

« Mon départ a été repoussé plusieurs fois, notamment lié à des circonstances exceptionnelles : le projet de fusion avec TF1 qui a duré deux ans et qui n’a finalement pas abouti et l’appel à candidature pour la fréquence 6 pour laquelle on a dû batailler », a précisé Nicolas de Tavernost au quotidien.

Un probable successeur déjà connu

« Il est préférable de confier la présidence du groupe à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation », indique pour sa part dans un communiqué le groupe M6, qui publie ce mardi ses résultats et envisage de nommer David Larramendy, actuellement à la tête de M6 Publicité, pour lui succéder.

« Je suis sûr que David Larramendy saura relever les défis nombreux et poursuivre dans la voie du succès. Les résultats de 2023 prouvent la solidité du groupe, le plan de développement des activités digitales illustre son agilité et la compétence des équipes permet l’optimisme pour l’avenir », a souligné Nicolas de Tavernost dans ce même communiqué.

🫳🏼🎤 pic.twitter.com/NOAMZPJTkl — Nicolas de Tavernost (@ndetavernost) February 13, 2024

Par ailleurs, l’actuel président de M6 a illustré son départ avec un clin d’œil sur X (ancien Twitter) : dans une courte une vidéo, on y voit une main appuyer sur le bouton off d’une télécommande pour éteindre un poste de télé. Le tout légendé de deux émojis : « Drop the mic ».