Mais comment a fait AbrègeFrère pour chambouler TikTok ?

Plus de 900.000 abonnés en une semaine. C’est l’exploit du tiktokeur AbrègeFrère. Mais comment a-t-il fait ? C’est simple, il propose depuis lundi aux utilisateurs de la plateforme d’économiser de précieuses minutes en résumant en quelques secondes des story times souvent tirées par les cheveux par les tiktokeurs et les tiktokeuses en quête de monétisation. 20 Minutes vous raconte l’histoire de « celui qui a percé ».

Pourquoi AbrègeFrère marche-t-il aussi bien sur Tik Tok ?

Tout simplement… parce qu’il nous fait gagner du temps ! La plateforme est truffée de story times remplies de digressions et de détails inutiles qui durent parfois jusqu’à cinq minutes. C’est long et certains utilisateurs en ont un peu marre (oui, cinq minutes sur Tik Tok c’est une éternité). Mais c’est aussi utile pour les tiktokeurs et les tiktokeuses qui ont tout intérêt à ce que les utilisateurs restent le plus longtemps possible devant leurs contenus pour… gagner de l’argent. TikTok rémunère, en effet, les créateurs et les créatrices de contenu dès lors que leur vidéo dure au moins une minute.

Une minute souvent précieuse lorsqu’on scrolle jusqu’à trois heures du matin sans s’en rendre compte. Mais ça, c’était avant. Avant l’arrivée du compte AbrègeFrère y a une semaine. Le tiktokeur, nouveau phénomène du Web, « n’aime pas les histoires longues » et vient donc de tirer son épingle du jeu avec un concept novateur tout droit venu des Etats-Unis : résumer en quelques secondes ce qui a été dit en plusieurs minutes dans des vidéos qui ont déjà hyper bien fonctionnée sur TikTok. « C’est un génie », « c’est déjà mon compte préféré », « AbrègeFrère est d’utilité publique », peut-on lire sur X.

Comment AbrègeFrère s’y prend-il ?

Le procédé est simple : AbrègeFrère récupère les story times d’autres tiktokeurs s’annonçant être plus longues qu’une minute et il les résume en quelques secondes avec toute la simplicité du monde, sans fioritures. Sous vos yeux : lui et son café. Et pour couronner le tout, AbrègeFrère affiche sur chacune de ses vidéos le temps qu’il fait gagner à ceux qui les regardent. A ce jour, ses abonnés auront ainsi gagné pas moins de 1h56 et six secondes, assure le bonhomme. Et ça marche, puisque le jeune homme et sa tasse cumulent aujourd’hui près de 900.000 abonnés sur la plateforme chinoise et plus de 7,3 millions de « j’aime ». Selon ses nouveaux fans, c’est surtout sa posture, son flegme et son humour qui permettent à AbrègeFrère de connaître le succès. Sans oublier son autodérision, puisque pour fêter ses 300.000 followers en deux jours, AbrègeFrère a publié une story time de remerciements… qu’il a lui-même abrégée.

Mais qu’est-ce qu’il y gagne ?

Keonii, tiktokeur spécialisé dans l’actu des réseaux sociaux, fait remarquer qu’AbrègeFrère réalise des vidéos compilations de tous les contenus qu’il a résumés. Des vidéos durant… plus d’une minute.

Dans la vidéo que vous pouvez voir ci-dessus, le créateur de contenu explique qu’AbrègeFrère « casse toutes les statistiques de Tik Tok » et réussi même à rentabiliser ses résumés en publiant des compilations de plusieurs vidéos lui permettant d’atteindre la précieuse minute lui permettant d’être rémunéré.