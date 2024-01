Son compte TikTok n’existe que depuis un mois, mais Gypsy Rose Blanchard y compte déjà près de dix millions d’abonnés. Derrière ce succès fulgurant, une histoire sordide. Car Gypsy Rose Blanchard n’est pas une influenceuse comme les autres. L’Américaine de 32 ans est sortie de prison le 28 décembre dernier, huit ans après avoir été jugée pour complicité dans le meurtre de sa mère, qui l’avait maltraitée et séquestrée toute sa vie.

L’histoire de la jeune femme fascine. De la prison aux tapis rouges en passant par l’espoir de rencontrer Taylor Swift, sa rédemption s’écrit et se filme sur les réseaux sociaux. Mais qui est Gypsy Rose Blanchard ? Comment est-elle devenue si célèbre ? Et pourquoi son cas fascine-t-il autant, aux Etats-Unis et au-delà ? 20 Minutes fait le point.

Qui est Gypsy Rose Blanchard ?

Née le 27 juillet 1991 en Louisiane, Gypsy Rose Blanchard revient vite à l’hôpital. A l’âge de trois mois, sa mère Dee Dee est persuadée que le bambin fait de l’apnée du sommeil. Le début d’un parcours médical haché, complexe, et surtout inventé. Dee Dee attribue à sa fille un trouble chromosomique, une dystrophie musculaire, la déscolarise très tôt et la force à utiliser un fauteuil roulant. Elle falsifie aussi son acte de naissance pour la rajeunir et prétend que sa fille est atteinte d’un trouble mental.

En réalité, la mère de Gypsy Rose souffre probablement d’un syndrome de Münchhausen inversé, qui la pousse à inventer un mauvais état de santé à sa fille afin de la garder auprès d’elle et d’attirer la compassion. C’est ainsi qu’elle anesthésie la mâchoire de la jeune fille avant de l’emmener se faire retirer les glandes salivaires, rase le crâne de Gypsy Rose pour la préparer aux effets du traitement contre une prétendue leucémie, et lui fait avaler des tas de médicaments qui finissent par faire tomber ses dents. Après le passage de l’ouragan Katerina, Dee Dee Blanchard s’appuie aussi sur l’état de santé de sa fille pour susciter l’émotion dans les médias et se faire offrir une nouvelle maison par des téléspectateurs.

Après des années de manipulation, Gypsy Rose se rend compte de l’emprise et des maltraitances que lui fait subir sa mère. Elle échafaude alors un plan avec son petit ami rencontré en ligne, à l’insu de Dee Dee, pour éliminer sa mère. Nicolas Godejohn, rencontré sur un site pour célibataires chrétiens, s’introduit dans la maison des Blanchard une nuit de 2015, poignarde mortellement Dee Dee et s’enfuit avec Gypsy Rose. Nicolas a été condamné à perpétuité pour meurtre, et Gypsy Rose à dix ans de prison pour complicité.

Comment Gypsy Rose Blanchard est devenue si célèbre ?

Déjà bien connue des médias après l’ouragan Katerina, Gypsy Rose Blanchard devient un véritable objet médiatique durant son procès. Dès 2017, un documentaire, Mommy Dead and Dearest, est consacré au meurtre de Dee Dee Blanchard. En 2019, la série The Act retrace l’histoire de la jeune fille et rencontre un immense succès auprès du public américain. Gypsy Rose y est incarnée par Joey King, Patricia Arquette campe le rôle de sa mère, et la série est récompensée aux Golden Globes en 2020.

@gypsyroseblanchard727 I'm finally out of prison after 7 years, and @The Viall Files is getting answers to all your burning questions – don't miss the new episode coming out January 8th and make sure to tune in to @LifetimeTV tonight, tomorrow and Sunday for my tell-all: ThePrisonConfessionsOfGypsyRoseBlanchard! @Nick Viall @nnataliejjoy ♬ original sound - Gypsy Rose Blanchard

Depuis sa cellule, les mois précédant sa libération, Gypsy Rose Blanchard a accordé de nouvelles interviews filmées. Des milliers de photos et vidéos de la jeune femme, datant notamment de son enfance, circulaient sur Internet, et le #gypsyroseblanchard compte plus de trois milliards de vues. Son compte TikTok a été créé quelques semaines avant sa sortie de prison, afin de faire la promotion de sa biographie publiée le 9 janvier.

Depuis sa sortie de détention, la jeune femme est suivie partout par les caméras et chacune de ses vidéos cumule des millions de vues. La palme revient à une vidéo de vingt-six secondes dans laquelle elle souhaite un bon réveillon du Nouvel An à ses 9,8 millions d’abonnés sur TikTok : elle enregistre 83 millions de vues. Gypsy Rose Blanchard fait aussi la tournée promotionnelle du documentaire The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, diffusé sur la chaîne Lifetime, dont la diffusion du premier épisode a créé l’évènement.

Pourquoi Gypsy Rose Blanchard fascine-t-elle autant ?

Gypsy Rose Blanchard tente désormais de reconstruire sa vie et est en rédemption. Sa dernière vidéo est d’ailleurs consacrée au syndrome de Münchhausen par procuration, dont aurait souffert sa mère. « Elle a d’abord été enfant-victime, on est attiré par empathie », explique Michael Stora, psychanalyste et expert des mondes numériques. La sympathie pour Gypsy Rose Blanchard a d’ailleurs largement dépassé les frontières de l’Amérique, et des dizaines de messages de soutien en français sont trouvables sous ses vidéos. La jeune femme soigne sa communication, joue sur son admiration pour Taylor Swift qu’elle « espère croiser » en se rendant à un match de football. Après avoir purgé sa peine, la voilà femme mariée et « swiftie » comme les autres.

Ce qui peut sembler malgré tout étrange. Il ne faut pas oublier qu’elle a été jusqu’à planifier « la mort de sa mère, or le meurtre n’est jamais une solution », prévient le psychanalyste. La fascination pour « une société où la violence reste une solution à un problème » inquiète d’autant plus l’expert que la tendance n’est pas nouvelle. Et si « les films de gangster avaient déjà du succès » avant Internet, les séries consacrées à l’arnaqueuse russe Anna Delvey ou au tueur en série Jeffrey Dahmer accentuent cette glamourisation du crime, voire du meurtre. « Dans une société qui se police, dans laquelle on fait un effort pour être modéré, la fascination pour les criminels permet de faire une catharsis, de soulager l’agressivité », décrypte Michael Stora, et de réaliser par procuration « un fantasme qui peut traverser n’importe quel être humain ».