Universal Music retire ses chansons de TikTok

Le conflit entre Universal Music Group (UMG) et TikTok vient de se durcir. La plus grande major mondiale de l’industrie musicale a annoncé mardi le retrait de ses chansons du réseau social, après l’échec de négociations avec la plateforme sur des questions telles que la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs.

Dans une lettre ouverte, Universal accuse TikTok d'« essayer de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique ». Les deux parties ont discuté des termes d’un nouvel accord, le contrat existant devant expirer mercredi. Mais l’accord n’a pas été renouvelé. TikTok a pour sa part jugé « triste et décevant qu’Universal Music Group ait fait passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes ».

L’IA également au menu des négociations

Parmi les questions soulevées lors des négociations figuraient une « compensation appropriée » pour les artistes et les auteurs-compositeurs, la sécurité en ligne pour les utilisateurs, ainsi que la protection des artistes contre les méfaits de l’intelligence artificielle, ajoute la lettre d’UMG.

Mais au fur et à mesure que les négociations avançaient, « TikTok a tenté de nous intimider pour que nous acceptions un accord d’une valeur inférieure à l’accord précédent, bien en deçà de la juste valeur du marché et ne reflétant pas leur croissance exponentielle », selon Universal.

Des déclarations « fausses », selon TikTok

Les grandes maisons de disques perçoivent des royalties des plateformes de streaming et des réseaux sociaux. Le géant Universal a toutefois déclaré que TikTok proposait de payer « un taux qui n’est qu’une fraction du taux payé par les principales plateformes dans une situation similaire ». Qualifiant les déclarations d’Universal de « fausses », TikTok estime que la maison de disques a « choisi de se détourner du soutien puissant d’une plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents ».

Bien que TikTok compte un grand nombre d’utilisateurs, il ne représente qu’environ 1 % du chiffre d’affaires total d’Universal, dénonce encore UMG dans sa lettre. Universal relève d’autres problèmes tels que la présence d’un grand nombre d’enregistrements générés par l’IA sur la plateforme. Taylor Swift et The Weeknd figurent parmi les artistes labellisés par Universal.