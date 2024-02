Facebook est en pleine forme pour ses vingt ans. Le réseau social créé en 2004 est toujours sur le podium des applications les plus téléchargées, selon le dernier classement mensuel publié par Appfigure. Les trois applis les plus téléchargées en décembre sont toutes des réseaux sociaux, puisque à la première place on retrouve Instagram et à la deuxième TikTok.

Le géant chinois, qui caracolait en tête le mois précédent, perd du terrain avec 47 millions de téléchargements contre 54 pour Instagram. Son compatriote Temu, qui avait fait une entrée fracassante dans le palmarès en fin d’année, perd lui aussi une place. Le détaillant en ligne est septième de ce classement.

Threads au top

Mais la vraie surprise de cette liste, c’est l’arrivée de Threads à la sixième place avec 28 millions de téléchargements combinés (iOs et Android). L’application de microblogging de Meta dépasse largement X (ex-Twitter), qui ne figure pas dans ce top 10.

Au total, les téléchargements d’app ont progressé de 7 % en décembre par rapport à novembre, une hausse assez modeste pour une période de fêtes propice aux nouveaux équipements. Le prochain classement sera, à ce titre, très attendu pour évaluer la tendance à long terme du secteur.