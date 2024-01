« Je suis de retour ! Et oui, vous avez cru que j’allais arrêter ! ? Mais mdr jamais je vais arrêter ! Même si j’irais en prison je continuerais !!! ». Deux vidéos publiées sur le réseau social TikTok, la semaine dernière, s’en prenaient à la famille de Lindsay, l’adolescente de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, qui s’est suicidée au mois de mai, rapporte La Voix du Nord. Quatre adolescentes ont été mises en examen pour harcèlement dans cette affaire.

Si ces deux vidéos ont, depuis, été supprimées, d’autres sont encore visibles, y compris sur un autre réseau social. « Dans tous les cas, le harcèlement continue », regrette, dans le quotidien régional, Me Pierre Debuisson, avocat de la famille et de la meilleure amie de Lindsay. Cette dernière a également porté plainte pour des attaques sur les réseaux.

« La famille n’est toujours pas protégée »

L’avocat toulousain annonce avoir signalé ces faits au juge d’instruction en charge de l’affaire. « La famille n’est toujours pas protégée, alors qu’il s’agit d’une affaire symptomatique et symbolique », poursuit-il, envisageant de demander le dépaysement du dossier.

Me Dubuisson a également assuré avoir déposé de nouvelles plaintes pour complicité de cyberharcèlement contre TikTok. L’avocat avait déjà porté plainte contre Meta, maison mère d’Instagram, et TikTok, pour avoir laissé des messages haineux se propager avant et après le décès de Lindsay.