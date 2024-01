Entre les deux anciennes amies, rien ne va plus. Magali Berdah, la « papesse des influenceurs » a porté plainte contre la star des Marseillais, l’influenceuse Maeva Ghennam, indique Paris Match. Le parquet de Paris confirme avoir reçu la plainte, qui est « en cours d’analyse » à ce stade.

Datée du 19 décembre, la plainte déposée par la patronne de Shauna Events dénonce des faits de « menaces de mort », « provocation à la haine raciale », « cyberharcèlement », « chantage » et « violences psychologiques », de la part de l’influenceuse aux 3,3 millions d’abonnés sur Instagram.

En conflit depuis plusieurs mois

Les deux femmes, qui ont officiellement rompu leur collaboration professionnelle, sont en conflit depuis plusieurs mois. Maeva Ghennam reproche à son ancienne patronne de lui devoir des centaines de milliers d’euros, liés à des partenariats qui n’auraient jamais été rémunérés. Mais la relation entre les deux femmes se serait sérieusement détériorée depuis les attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier.

Maeva Ghennam, qui soutient publiquement la cause palestinienne, n’aurait pas apprécié un voyage en Israël au début du mois de décembre de son ancienne patronne, qui soutient ouvertement Tsahal dans sa guerre dans la bande de Gaza. « Mes bébés, je suis trop énervée contre la grosse salope de Magali Berdah. Je suis trop énervée. J’ouvre mon téléphone là maintenant, je vois quoi ? ''Oh je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours'' », avait notamment déclaré Maeva Ghennam sur Snapchat le 10 décembre dernier.

« Bah oui je l’insulte, y’a quoi ? »

Me David-Olivier Kaminski, qui défend Magali Berdah, a également cité dans la plainte plusieurs vidéos où Maeva Ghennam l’insulte et la menace sur ses réseaux sociaux. L’avocat a aussi transmis au parquet d’autres « stories » ou captures d’écran caractéristiques, selon lui, de « menaces de mort, cyberharcèlement, extorsion, provocation à la haine raciale et violences psychologiques au préjudice de Magali Berdah ».

La plainte, déposée par la patronne de Shauna Events, épingle également des propos tenus par Salya Ghennam, la mère de Maeva Ghennam, très présente sur les réseaux sociaux, ainsi que la star de téléréalité Milla Jasmine, également en conflit avec Magali Berdah.

Après l’annonce des poursuites à son encontre, Maeva Ghennam a réagi sur son compte Snapchat. « Elle me doit 500.000 euros, elle répond plus au téléphone. Bah oui je l’insulte, y’a quoi ? […] Voleuse, arnaqueuse […] C’est pas la papesse, c’est la traîtresse de l’influence », a notamment écrit l’influenceuse, qui n’a donc pas l’intention d’enterrer la hache de guerre…