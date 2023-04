« J’ai l’impression que si je ne meurs pas, ça ne s’arrêtera pas. » Après avoir accusé le rappeur Booba d’avoir initié une campagne de cyberharcèlement à son encontre sur Twitter, c’est contre le réseau social que Magali Berdah, la patronne de l’agence d’influenceurs Shauna Events, se dresse désormais. La papesse de l’influence a déposé plainte contre Twitter pour « complicité de harcèlement moral aggravé », ont annoncé ces avocats, ce jeudi, dans un communiqué de presse.

Selon Magali Berdah, Booba - de son vrai nom Elie Yaffa - « utilise quotidiennement son compte Twitter, sur lequel il est suivi par six millions de personnes, pour publier des messages et montages dénigrants, haineux, mensongers, et inciter au cyberharcèlement ». Résultat, la patronne de Shauna Events affirme que chaque tweet du rappeur entre une « nouvelle vague d’injures sexistes et antisémites, d’incitations au suicide, d’appels à la décapitation, de menaces de mort et de viol » la concernant, ainsi que ses enfants et ses proches. Booba aurait également publié, dans l’un de ses posts daté du 17 avril, l’adresse de l’école juive dans laquelle sont scolarisées les filles de Magali Berdah, ajoutent ses avocats, Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo.

« Ça a détruit ma vie »

Pour la papesse de l’influence, Twitter se rend donc complice de cette vague de cyberharcèlement : « Aucune action n’a été engagée par Twitter pour mettre un terme aux violences que je subis. Loin d’être virtuelles, les cyberviolences ont des conséquences bien réelles, qui peuvent être dramatiques. Ça a détruit ma vie, et je n’en vois pas la fin. J’ai l’impression que si je ne meurs pas, ça ne s’arrêtera pas. Twitter doit prendre ses responsabilités », estime Magali Berdah.

« Les sociétés Twitter sont parfaitement informées du fait que leur plateforme numérique est délibérément et quotidiennement utilisée par Monsieur Yaffa pour commettre ces faits au préjudice de Madame Berdah », précisent ses avocats dans le communiqué. « Or, en l’espèce, les sociétés Twitter ont intentionnellement continué de fournir à Monsieur Yaffa leurs services, refusant de suspendre son compte Twitter malgré les démarches engagées en ce sens et les multiples signalements adressés », est-il ajouté.

Une enquête contre Shauna Events

Depuis l’ouverture de l’enquête du Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) le 1er juin 2022, quelques jours après la première plainte déposée par Magali Berdah dans cette affaire, 23 personnes ont été interpellées et 18 ont été convoquées devant le tribunal correctionnel de Paris.

De son côté, le parquet de Grasse a ouvert une enquête en septembre 2022 pour « escroquerie en bande organisée » et « pratiques commerciales trompeuses » après une plainte de Booba contre Shauna Events. Sur les réseaux sociaux, via son hashtag #Influvoleurs, le rappeur a recueilli des témoignages de consommateurs s’estimant trompés par Shauna Events, qui n’ont jamais reçu les produits commandés ou qui ont reçu des contrefaçons.