Les hommes seraient-ils obsédés par l’Empire romain ? Depuis plusieurs semaines, sur TikTok, la question s’invite au sein des foyers américains et la tendance cumule désormais près 1.8 milliards de vues. Devant la télévision ou attablées en cuisine, les femmes posent la même question à leur conjoint : « Chéri, à quelle fréquence tu penses à l’Empire romain ? ». Et leurs réponses sont aussi drôles qu’étonnantes. « Combien de fois par jour je pense à Marc Aurèle et Alexandre le Grand ? Je ne sais pas, deux trois fois par jour », répond l’un. « Une fois toutes les sept heures », renchérit un autre. « Beaucoup. Une fois par jour au moins », songe un troisième. Plus ironiques encore, tous ont l’air surpris que cette pensée ne soit pas partagée au sein du couple. « Comment tu ne peux pas penser à l’Empire romain ? », se questionne un des hommes.

Mais Rome n’a pas été créé en un jour et cette théorie non plus. Au mois d’août, un Suédois dénommé « Gaius Flavius » - fasciné lui-même par l’Empire romain - affirme l’idée suivante dans une vidéo : « Mesdames, vous ne réalisez pas à quel point les hommes pensent souvent à l’Empire romain ». Très vite, l’allégation est vérifiée. Mi-septembre sur une première vidéo publiée par le compte « Jessandscottie ». « Plus que la plupart des adultes, mais pas souvent. Trois à quatre fois par semaine », répond l’homme interrogé. De quoi agiter la curiosité d’autres femmes posant à leur tour la même question à leur conjoint. Toutes sont hilares et la plupart du temps surprises.

Pourtant, du côté des hommes, cette fascination est presque logique. L’Empire romain serait impressionnant pour ses constructions - le Colisée surtout –, mais aussi pour toutes les conséquences sur le monde actuel. Selon certains hommes interrogés dans les vidéos, cela serait lié surtout aux envies de conquête et symboliserait la virilité et masculinité.

A chacun son Empire romain

Mais les jours suivants, une nouvelle question se pose autour de cette tendance : pourquoi l’obsession autour de l’Empire romain s’invite majoritairement chez des hommes blancs et hétérosexuels ? Pour la plupart des hommes afro-américains interrogés par leurs femmes, la réponse est immédiate. « Jamais ». « Seulement à Pâques ». « Mon Empire romain, ce serait plus le choix de label de Jay-Z ». Au sein de la communauté gay, la question se pose également. L’Empire romain serait tout autre. « Drag Race », « Lady Di », citent plusieurs vidéos. « Mon Empire romain, c’est me rendre compte que j’ai passé 19 ans à être quelqu’un d’autre parce que j’ai grandi en pensant qu’aimer les hommes était une erreur », témoigne un autre.

Ce témoignage n’est pas anodin. Face aux questionnements liés à leurs difficultés du quotidien, les communautés LGBT ou afro-américaines auraient davantage de préoccupations à penser et de fait moins d’espace mental à consacrer à l’Empire romain. Derrière la Marc Aurèle mania se cache en fait un tout autre problème, celui du partage des tâches au sein du foyer. La charge mentale autorise, ou non, à penser à la dynastie des Flaviens.

Il faut relativiser toutefois : tout le monde a son propre Empire romain. Chacun a un sujet auquel il penserait plusieurs fois par semaine, si ce n’est pas jour. A la rédaction de 20 Minutes, pour une journaliste, ce serait la mythologie grecque. Pour une autre, le système solaire. « Pour moi, ça serait les Vikings », avoue un dernier.