La coupe du monde de cet été à ne pas manquer, c’était bien celle-ci. En tout cas à en croire les fans de Drag Race France qui ont suivi la saison 2 diffusée en juillet et en août par France Télévisions. Le concept nous vient des Etats Unis : 11 drag-queens s’affrontent chaque semaine sur des challenges spécifiques à l’art drag (défilé, danse, haute couture, play-back et performance). Car c’est bien l’un des objectifs de cette émission : montrer que le drag est une performance artistique.

Vendredi 25 août, plus de 600.000 téléspectateurs s’étaient donné rendez-vous devant leur écran pour suivre la finale de cette saison sur France 2. Pour beaucoup, ils l’ont suivie chez eux, mais d’autres ont préféré assister à une projection publique, une viewing party comme on les appelle, pour vivre une expérience collective. Une des forces de l’émission : le drag sait réunir.

Dans ce nouvel épisode de « Minute Papillon ! », on revient sur cette deuxième édition, pour comprendre le succès de Drag Race France et ses conséquences sur la scène drag en France. Quelle est la patte de la version française ? Comment le programme réussit à être pédagogique ? Peut-on dire que le drag est de plus en plus accepté et valorisé en France grâce à cette émission ? Pour s’en rendre compte, reportage dans un bar à Paris qui diffusait la finale et analyse avec Fabien Randanne, journaliste culture à 20 Minutes et spécialiste de Drag Race.